Многие владельцы кошек уверены, что понимают каждое «мяу» своих питомцев. Но иногда создается впечатление, что коты любят нас чуть меньше, чем мы их, особенно когда они игнорируют зов по имени.

Коты слышат — это научно доказано

По словам эксперта по поведению кошек Джека Гелакси, кошки действительно распознают голос своих владельцев. Исследование 2013 года Токийского университета подтвердило: кошки понимают, когда обращаются именно к ним.

Однако лишь около 10% животных, узнавших голос хозяина, реагировали — мяукали, шевелили хвостом или подавали иной знак внимания.

Кот вас слышит, но выбирает игнор

В эксперименте кошкам включали записи голосов владельцев и посторонних людей. Большинство питомцев проявляли признаки внимания — поворачивали голову, шевелили ушами, прислушивались. Это доказывает, что они прекрасно понимали, что их зовут.

Тем не менее, интерес быстро угасал, и коты возвращались к своим делам. Голос хозяина вызывал больший отклик, чем голос чужого, но не всегда заставлял их подходить.

Итог

Если ваш кот не откликается на зов, это не значит, что он вас не слышит. Скорее всего, питомец прекрасно понял — просто у него в этот момент были другие, более важные планы. Как резюмирует Джексон Гелакси: иногда игнор — это осознанный выбор кота.

