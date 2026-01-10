Тейлор Свифт была в центре внимания на свадьбе своей лучшей подруги, подарив поклонникам возможность увидеть, как она сияет, готовясь к собственному важному дню с женихом Трэвисом Келси.

36-летняя поп-суперзвезда была в Охай, Калифорния, чтобы отпраздновать пышную новогоднюю свадьбу Эсте Хайма с техническим предпринимателем Джонатаном Левином. Она привлекала всеобщее внимание своим мерцающим золотым платьем с металлическим отливом.

Свифт блистала на мероприятии в ансамбле с изящной плиссированной юбкой и эффектным вырезом «лодочка», дополненном шикарной шалью и сумочкой в тон.

Её волосы были собраны в пучок, а серьги-подвески сверкали на свету.

Свифт придала празднику ещё больше звёздного блеска, появившись на мероприятии вместе с Стиви Никс, которая выглядела безупречно в своём фирменном чёрном наряде.

Это был потрясающий момент для певицы, которая наблюдала за тем, как другие друзья занимали центральное место на пути к алтарю — например, Селена Гомес, которая вышла замуж за Бенни Бланко в сентябре, — и теперь, кажется, сама готова к сказочной свадьбе.

Фанаты сразу же принялись обсуждать каждую деталь — от пасхальных яиц, спрятанных на фотографиях, до ослепительного кольца Свифт с бриллиантом огранки «олд майн», которое уже стало трендом.

Но что действительно хотят знать все, так это где и когда. Этот вопрос настолько актуален, что даже совет в Квинсленде, Австралия стал вирусным после того, как попросил пару пожениться в Австралии.

Инсайдер сообщил Daily Mail, что пара нацелилась на обширный особняк Свифт стоимостью 28 миллионов долларов на берегу океана в Уотч-Хилл, Род-Айленд — в том же месте, где когда-то проходили её легендарные вечеринки в честь Дня независимости.

«Его семье всё равно, где он находится. Он мог бы быть в Тимбукту, и они бы поехали за ним туда. Но да, сейчас он будет в Род-Айленде, в её особняке», — поделился источник.

Но хотя место проведения уже выбрано, главный вопрос заключается в том, какой будет свадьба.

«Он хочет устроить грандиозную вечеринку для всех, кого любит, но он сказал, что должен согласовать это с ней. Так что, думаю, он хочет чего-то большего, чем она», — добавил инсайдер.

Это решение может оказаться непростым, учитывая, сколько у них родственников и друзей.