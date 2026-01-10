2026 год начался бодро — и вот первая пара объявила о новом этапе в отношениях. Виктория Боня заявила в соцсетях, что в их отношениях с отцом ее дочери Анжелины начинается новая глава. Долгие годы они были далеки друг от друга, однако теперь настало время перемен.

«Я хотела рассказать об этом именно в новом году. Потому что для меня это будет что-то новое, и для наших отношений с Алексом это будет тоже что-то новое, и вообще для нашей семьи. Мы решили объединиться, потому что мне кажется, что прошло не знаю сколько лет уже, когда мы расстались, был какой-то момент, что мы так рассоединились. Но сейчас я вижу, как у нас отношения становятся все теплее и теплее, и мы решили объединиться, и я ему сказала, говорю, Алекс, я хочу делать с Анжелиной такое вот реалити-шоу, но не с съемочной группой команды, а именно наше жизненное реалити-шоу. Конечно же, мне нужно было спросить у Алекса разрешение, и мы с ним когда встречались в Лондоне, он сказал, что не против», — призналась Виктория.

В реалити-шоу, которое готовит Боня, появится не только блогерша с дочерью, но и Алекс Смерфит.

«И мне кажется, это хороший этап в наших новых отношениях с Алексом, с Анжелиной, и вообще нас троих. И мне кажется, что если бы я спросила его об этом раньше, даже пару лет назад, он бы сказал точно нет. И мне кажется, еще раз, мне кажется, мне кажется, 200 раз кажется, короче, еще раз, мне кажется, что это очень классная идея. Показать на самом деле отношения, взаимодействие, отношения Анжелины с папой, когда люди расходятся, расстаются, как они взаимодействуют дальше, друг с другом. Но есть еще одно маленькое, маленький сюрпризик, о котором я расскажу потом, может быть весной, потому что я готовлю кое-что интересное, вот. И мне кажется, это начало чего-то нового, другого, чего раньше еще не было в наших отношениях. И чем закончится и как, это мы с вами увидим дальше», — интригует Виктория.

Половина подписчиков уверены, что это не более чем маркетинговый ход, однако многие поддерживают Викторию и верят, что это действительно станет новым этапом в отношениях Смерфита и Бони.

«Вы такие молодцы», «Очень рада за вас», «Круто! Очень по-взрослому и интересно», «Вика, я думала решили второго ребеночка», «Пол группы думали и еще о свадьбе с Алексом», «Ох, это прекрасно. Я с мужем 12 лет не жила, и вот 4 года мы вместе и живем свою лучшую жизнь! Мы не жили вместе эти годы, мы встречались. У нас сын. Думаю и у Вас все получится», — пишут в комментариях под постом.

Напомним, Алекс Смерфит и Виктория Боня поставили точку в отношениях в 2017 году после 10 совместно прожитых лет. Они признавались, что остались в дружеских отношениях, однако после расставания им пришлось столкнуться с разными ситуациями, в которых не обошлось без взаимной критики.