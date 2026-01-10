Baltijas balss logotype
Как сделать ногти гладкими и блестящими без лака: простые советы для здоровья и красоты 0 296

Люблю!
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать ногти гладкими и блестящими без лака: простые советы для здоровья и красоты

Тусклые и шероховатые ногти — не просто косметический дефект, а сигнал организма о внутренних проблемах или агрессивном внешнем воздействии. Внешний вид ногтей зависит от питания, образа жизни, ухода и гормонального фона. Ниже — проверенные способы, как сделать ногти гладкими и сияющими без использования лака.

От чего зависит здоровье ногтей

  • Питание и образ жизни. Недостаток белка, витаминов группы B и микроэлементов, обезвоживание, жесткие диеты делают ногти ломкими и тусклыми.
  • Состояние организма. Проблемы с щитовидной железой, анемия, нарушения обмена веществ и хронический стресс отражаются на ногтевой пластине.
  • Маникюр и уход. Неопытный мастер или агрессивные инструменты могут травмировать ногти.
  • Контакт с химией и водой. Постоянное мытье рук без перчаток обезжиривает ногти и разрушает защитный слой.

Как сделать ногти гладкими и блестящими

1. Используйте перчатки

Для всех работ с бытовой химией надевайте перчатки. После контакта с водой тщательно вытирайте руки и сушите ногти.

2. Пилки с мелкой абразивностью

Используйте стеклянные или керамические пилки с абразивностью от 240 грит. Подпиливайте ногти только в одном направлении — от края к центру.

3. Полировка ногтей

Полировка придает ногтям гладкость и блеск. Используйте блок с 3–4 абразивами, начиная с грубого и заканчивая мелким. Не полируйте чаще одного раза в месяц, чтобы не истончить пластину.

4. Увлажнение натуральными маслами

Ежедневно втирайте несколько капель масел (жожоба, миндальное, аргановое) в ногтевую пластину и кутикулу для глубокого увлажнения.

5. Питательные кремы

Используйте плотные кремы и воск для ногтей для защиты от испарения влаги и механических повреждений.

6. Правильное питание

Ешьте продукты, богатые белком (яйца, мясо, рыба, бобовые) и витамины A, B, C, E. Микроэлементы: железо — против ломкости, цинк — для регенерации, кремний — для плотности ногтей.

7. Не используйте ногти как инструмент

Не открывайте банки, не скребите этикетки и не нажимайте кнопки ногтями — это приводит к трещинам и расслоению.

8. Следите за гормональным фоном

Проблемы со щитовидной железой или колебания эстрогена влияют на рост и прочность ногтей. При ухудшении состояния — обследуйтесь у эндокринолога.

9. Аккуратная работа с кутикулой

Кутикула защищает зону роста ногтя. Не обрезайте ее агрессивно, мягко отодвигайте апельсиновой палочкой и используйте ремувер.

Источник

#питание #витамины #маникюр #красота #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
