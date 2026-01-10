Реабилитация после воспаления легких — процесс небыстрый. Если относиться к восстановлению несерьезно, можно заработать повторную пневмонию или другие осложнения.

Пневмония, или воспаление легких, — это острое заболевание дыхательной системы, при котором страдают легочные ткани и маленькие воздушные мешочки — альвеолы. Чаще всего болезнь вызывают бактерии или вирусы, реже — грибы. Иногда воспаление развивается сразу из-за нескольких возбудителей.

«Наиболее распространенные бактерии, которые вызывают пневмонию, — это пневмококки, стафилококки и стрептококки. Вирусная пневмония часто возникает после гриппа или простуды, иногда виновниками становятся герпес, риновирус или аденовирус. Грибковая форма встречается реже и развивается при попадании в легкие Candida или Aspergillus», — рассказывает «Доктору Питеру» врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Заболевание может поражать разные участки легких — как небольшой участок, так и целый сегмент, долю легкого или сразу весь орган. Воспаление бывает односторонним или затрагивает оба легких. Болезнь способна развиться сама по себе или стать осложнением уже существующих болезней, например бронхита или гриппа. Кроме того, воспаление могут спровоцировать травмы грудной клетки и лучевая терапия.

Можно ли заразиться пневмонией

«Заразиться можно через кашель или чихание больного, то есть воздушно-капельным путем, — отвечает врач. — Иногда инфекция распространяется из верхних дыхательных путей, если есть хронические воспаления горла или носа».

Больше всего рискуют заболеть пневмонией:

маленькие дети с ослабленным иммунитетом;

люди с хроническими проблемами легких;

пациенты с сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями;

те, кто курит и злоупотребляет алкоголем.

Для профилактики врач советует сделать прививки от пневмококка, гемофильной инфекции, кори и коклюша. Кроме того, важно поддерживать иммунитет, вести здоровый образ жизни, ограничивать алкоголь и бросить курить, заниматься спортом и закаляться.

Симптомы пневмонии — типичной и атипичной

Симптомы зависят от возбудителя и состояния организма.

Типичная пневмония проявляется:

высокой температурой;

сильным кашлем с мокротой;

болью в груди;

одышкой;

общей слабостью.

Атипичная форма пневмонии чаще сопровождается:

сухим кашлем;

усталостью;

головной болью;

признаками легкой простуды.

«Вирусная пневмония иногда маскируется под обычную простуду, и сильные симптомы появляются через пару дней», — отмечает терапевт.

Диагностика начинается с осмотра: врач слушает легкие и оценивает дыхание. Уточнить диагноз помогут анализ крови, исследование мокроты и ее посев, чтобы определить возбудителя. Важные методы: рентген, компьютерная или магнитно-резонансная томография, а также проверка уровня кислорода в крови.

Что будет, если не лечить пневмонию

Как правило, пневмонию лечат антибиотиками, которые подбирают индивидуально для каждого пациента. При этом курс лечения обычно длится от одной до трех недель.

«Дополнительно могут назначить средства для разжижения мокроты и расширения дыхательных путей, физиотерапию, массаж и ультрафиолетовые процедуры», — говорит Светлана Бурнацкая.

Легкие формы пневмонии лечат дома, средние и тяжелые требуют госпитализации с внутривенным введением лекарств.

«Если же пневмонию не лечить вовремя, возможны серьезные последствия: абсцесс легкого, плеврит, дыхательная недостаточность, отек легких, сепсис и воспаление оболочек мозга», — предупреждает терапевт.

Эксперт подчеркнула: пневмония поддается лечению, если вовремя обратиться к врачу.

«При первых же признаках болезни обращайтесь к врачу. Отсутствие терапии, равно как и самолечение, могут привести к тяжелым последствиям», — говорит Светлана Бурнацкая.

Как долго восстанавливаются легкие после пневмонии

После перенесенной пневмонии, даже при благоприятном течении заболевания, организму требуется время для восстановления.

«В течение нескольких недель, а иногда и месяцев могут сохраняться остаточные явления — это естественная реакция после воспаления легочной ткани, — отмечает врач.

Наиболее частые последствия перенесенной пневмонии:

повышенная утомляемость и общая слабость, которые могут сохраняться до трех месяцев из-за истощения энергетических ресурсов и иммунной системы;

остаточный кашель нередко держится 2–6 недель и постепенно проходит без лечения;

легкая одышка при нагрузке, ощущение нехватки воздуха возможны после тяжелой формы пневмонии;

на снимках КТ иногда сохраняются небольшие участки измененной ткани или спайки, которые не влияют на качество жизни, но требуют наблюдения.

Реабилитация включает постепенное возвращение к физической активности. Врач советует начать с коротких прогулок, постепенно увеличивая нагрузку.

«Важно избегать переохлаждения, резких перепадов температур и избыточных физических нагрузок. Соблюдайте щадящий режим, не торопите организм и постепенно возвращайтесь к привычной активности, — говорит терапевт. — Питание должно быть полноценным. При этом холодные продукты, включая мороженое, не противопоказаны, если они не вызывают дискомфорта».

Полное восстановление занимает от одного до шести месяцев. У пожилых и ослабленных пациентов реабилитация длится дольше.

После выздоровления врач наблюдает пациента еще около года, чтобы исключить осложнения. Обязательный минимум — контроль у терапевта или пульмонолога через 2-4 недели после выписки. При необходимости пациенту назначат рентген или КТ грудной клетки, спирометрию и анализ крови.