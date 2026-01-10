Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии и медицины сна Рига, 10 января, LETA. 21 января в 10:00 в Детской клинической университетской больнице (BKUS) состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии и медицины сна, сообщает BKUS.

К участию в забеге приглашаются пациенты, их близкие, сотрудники детской больницы и другие заинтересованные лица.

BKUS отмечает, что быть родителем ребенка, страдающего эпилепсией или другими проблемами со здоровьем, требует большой выносливости и эмоциональной силы. Поэтому забег задуман как способ хотя бы на мгновение переключить внимание на себя. Физическая активность на свежем воздухе помогает снизить стресс и зарядить «внутренние батареи», необходимые для повседневного ухода за здоровьем ребенка, подчеркивают в учреждении.

Больница подчеркивает, что эпилепсия не является препятствием для активного образа жизни и что физическая активность является одним из краеугольных камней улучшения качества сна.

Желающие принять участие в забеге приглашаются собраться в 9:45 у амбулаторного центра здоровья Детской больницы. Старт забега запланирован на 10:00.

Как объясняют в BKUS, результат забега и время остаются на втором плане. Хотя цель забега — 10 километров, дистанция может быть адаптирована к способностям каждого бегуна. Один круг по территории Детской больницы составляет примерно 1 километр, и каждый может выбрать, сколько кругов пробежать и когда завершить забег. Учреждение призывает быть внимательными, соблюдать осторожность на дорожном покрытии и немедленно прекратить забег, если появляется усталость или дискомфорт, подчеркивая, что главное в мероприятии — это участие и чувство общности.

Центр эпилепсии и медицины сна BKUS был основан в январе 2016 года с целью содействия развитию эпилептологии и медицины сна в Детской больнице и в Латвии. Центр занимается выявлением, лечением и профилактикой эпилепсии и заболеваний сна, а также научными исследованиями.