Бьюти-индустрия в этом году прожила тяжелые, но одновременно с этим и очень интересные времена. Все дело в количестве произошедших перемен, каждую из которых сопровождало большое количество микротрендов. Предлагаем вспомнить, что произошло и какими именно тенденциями в индустрии красоты запомнился нам ушедший год.

За 2025 год мы увидели буквально тектонический сдвиг в мире бьюти-тенденций. Индустрия наконец распрощалась с минималистичной эстетикой clean girl и стала постепенно переходить к максимализму в маникюре, прическах и, конечно же, макияжах. Из-за этого среди модных течений мы увидели давным-давно забытые креативные идеи, интересные сочетания цветов и текстур, эксперименты с формулами, а также многочисленные возвращения отложенных в дальний ящик продуктов, которые, как выяснилось, столь же прекрасны, как и раньше. Предлагаем подвести небольшие бьюти-итоги года и вспомнить самые удачные тренды индустрии.

«Стеклянная кожа»

Один из первых громких трендов бьюти-индустрии в 2025 году нам подарила британский визажист Пэт МакГрат. В конце 2024 года она сделала макияж для показа кутюрной коллекции бренда Maison Margiela, который буквально взорвал социальные сети. Все стали пытаться найти точный способ, с помощью которого известный мастер получила настолько глянцевый эффект. Устав наблюдать за бесконечными попытками поклонников найти верное решение, бренд Pat McGrath Labs выпустил специальный финишный спрей, позволяющий получить тот самый эффект «стеклянной коже», однако чуть более пригодный для повседневной жизни.

Обесцвеченные брови

Одним из главных трендов во всей лайфстайл-индустрии стала Y2K-эстетика, позволившая более старшим поколения поностальгировать по беззаботной юности, а более младшим поэкспериментировать со смелыми нарядами, прическами и макияжами. Изначально в бьюти-сферу в моду вернулись тонкие брови-ниточки, которые, как выясняли зумеры, такой тенденции в прошлом не заставшие, делают даже самое милое лицо гораздо более дерзким. Тем не менее, заметным истончением все не ограничилось — на смену ему достаточно быстро пришло обесцвечивание, создавшее не просто слегка небрежный, а по-настоящему инопланетный эффект, который приглянулся и знаменитостям, и инфлюенсерам, и простым бьюти-энтузиастам.

Голубой или синий макияж глаз

Еще один достаточно спорный ретро-тренд, возвращение которого мы увидели в 2025 году, — это возрождение макияжа глаз средствами синего и голубого цвета. Несмотря на то, что у многих, кто застал эту тенденцию в прошлом, она совсем уж не ассоциируется с высокой модой, именно там она на этот раз и возникла. Дизайнеры стали выпускать на подиум моделей с таким макияжем, что привело к дальнейшему распространению тренда.

Холодно-розовые румяна

Под конец 2025 года в моду вернулся несколько подзабытый, но одновременно с этим и классический бьюти-тренд. Благодаря завирусившимся в социальных сетях макияжам визажиста Нгози Эдеме, которые она сделала для представителей семейства Кардашьян-Дженнер, все инфлюенсеры резко вспомнили обо всех плюсах данного продукта, а также образа замерзшей девушки. Теперь сухие и матовые светло-розовые румяна с обязательным холодным подтоном стремительно становятся бестселлерами у самых разных брендов и никуда не планируют исчезать и в первой половине 2026-го года.