Бельгийские вафли давно стали символом уютного и неспешного завтрака. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они отлично сочетаются как со сладкими, так и с нейтральными добавками. Такой завтрак не только вкусный, но и поднимает настроение с самого утра, создавая ощущение маленького праздника даже в будний день.
Особенность этого рецепта — необычные, но доступные ингредиенты, которые делают вкус вафель более насыщенным и интересным. Например, добавление йогурта придаёт тесту нежность, а щепотка корицы или ванили — тонкий аромат. Такие вафли получаются не приторными и отлично подходят для всей семьи.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 мл натурального йогурта
- 80 г сливочного масла
- 150 г пшеничной муки
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 1–2 ст. л. мёда
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- щепотка корицы или ванили
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с мёдом и солью до лёгкой пены. Добавьте растопленное масло и йогурт, перемешайте.
- В отдельной миске соедините муку, крахмал и разрыхлитель, затем аккуратно введите сухие ингредиенты в тесто. Добавьте корицу или ваниль.
- Выпекайте вафли в разогретой вафельнице до золотистой корочки.
- Готовые бельгийские вафли можно подавать с фруктами, ягодами, орехами, йогуртом или мёдом.
Такой завтрак не требует много времени, но выглядит эффектно и радует насыщенным вкусом — идеальное начало дня для тех, кто любит простые, но необычные блюда.
