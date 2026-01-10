Бельгийские вафли давно стали символом уютного и неспешного завтрака. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они отлично сочетаются как со сладкими, так и с нейтральными добавками. Такой завтрак не только вкусный, но и поднимает настроение с самого утра, создавая ощущение маленького праздника даже в будний день.

Особенность этого рецепта — необычные, но доступные ингредиенты, которые делают вкус вафель более насыщенным и интересным. Например, добавление йогурта придаёт тесту нежность, а щепотка корицы или ванили — тонкий аромат. Такие вафли получаются не приторными и отлично подходят для всей семьи.

Ингредиенты:

2 яйца

200 мл натурального йогурта

80 г сливочного масла

150 г пшеничной муки

1 ст. л. кукурузного крахмала

1–2 ст. л. мёда

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

щепотка корицы или ванили

Способ приготовления:

Яйца взбейте с мёдом и солью до лёгкой пены. Добавьте растопленное масло и йогурт, перемешайте. В отдельной миске соедините муку, крахмал и разрыхлитель, затем аккуратно введите сухие ингредиенты в тесто. Добавьте корицу или ваниль. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице до золотистой корочки. Готовые бельгийские вафли можно подавать с фруктами, ягодами, орехами, йогуртом или мёдом.

Такой завтрак не требует много времени, но выглядит эффектно и радует насыщенным вкусом — идеальное начало дня для тех, кто любит простые, но необычные блюда.

