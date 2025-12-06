Людям старше 40 лет терять вес становится труднее. Huffington Post выделяет несколько факторов, которые влияют на процесс похудения.
Плохой сон
Недостаток сна замедляет обмен веществ и снижает сжигание калорий. Люди, которые спят меньше, чаще набирают вес.
Больше движения вместо строгих диет
Сочетание диеты и физических упражнений эффективно, но снижение потребления пищи влияет на вес сильнее, чем увеличение физической активности.
Немытые фрукты и овощи
Пестициды в свежих продуктах могут быть связаны с ожирением. Простое решение — тщательно мыть фрукты и овощи или выбирать органические продукты.
Хранение пищи в пластике
Бисфенол А (BPA), содержащийся в пластиковой посуде и упаковке, может нарушать обмен веществ через воздействие на эндокринную систему. Лучше использовать стеклянную посуду или продукты с пометкой «без BPA».
Слишком высокая температура в помещении
Снижение температуры помогает организму вырабатывать бурый жир — гормон, который способствует сжиганию калорий для сохранения тепла. С возрастом количество бурого жира уменьшается, что затрудняет похудение.
Источник: noi.md
