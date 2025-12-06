Людям старше 40 лет терять вес становится труднее. Huffington Post выделяет несколько факторов, которые влияют на процесс похудения.

Плохой сон

Недостаток сна замедляет обмен веществ и снижает сжигание калорий. Люди, которые спят меньше, чаще набирают вес.

Больше движения вместо строгих диет

Сочетание диеты и физических упражнений эффективно, но снижение потребления пищи влияет на вес сильнее, чем увеличение физической активности.

Немытые фрукты и овощи

Пестициды в свежих продуктах могут быть связаны с ожирением. Простое решение — тщательно мыть фрукты и овощи или выбирать органические продукты.

Хранение пищи в пластике

Бисфенол А (BPA), содержащийся в пластиковой посуде и упаковке, может нарушать обмен веществ через воздействие на эндокринную систему. Лучше использовать стеклянную посуду или продукты с пометкой «без BPA».

Слишком высокая температура в помещении

Снижение температуры помогает организму вырабатывать бурый жир — гормон, который способствует сжиганию калорий для сохранения тепла. С возрастом количество бурого жира уменьшается, что затрудняет похудение.

Источник: noi.md