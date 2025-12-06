Если вы любите домашнюю выпечку, но хотите приготовить что-то быстро и вкусно, обратите внимание на творожные бейглы. Они получаются нежными, ароматными, прекрасно сочетаются с любыми начинками и даже без сложных техник превращаются в маленькие кулинарные шедевры.
Рецепт универсален: можно менять муку, добавлять семена, зелень или сладкие начинки. Идеально для завтрака, перекуса или праздничного стола.
Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука — 170 г
Приготовление:
- Тщательно смешайте творог с яйцом, солью и содой до однородной массы.
- Просейте муку и добавьте её к творожной смеси.
- Вмешайте сметану и замесите тесто. Оно должно быть мягким, слегка липким, но хорошо держать форму.
- Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте на 15 минут в холодильнике — это сделает тесто более эластичным.
- Сформируйте бейглы или мини-галеты влажными руками.
- Смажьте сверху желтком и посыпьте семенами (кунжут, мак, льн или подсолнечник).
- Выпекайте в разогретой до 170°С духовке около 25 минут до золотистой корочки.
Идеи для начинки:
- Солёные: ветчина, сыр, шпинат, зелень
- Сладкие: яблоко, корица, изюм, шоколад
- Классические: сыр, чеснок и зелень
Советы:
- Для более хрустящей корочки добавьте немного больше муки.
- Выпекайте на среднем уровне духовки для равномерного пропекания.
Творожное тесто — простой способ добавить в будни уюта, тепла и вкуса. Оно идеально подходит для тех, кто ценит скорость, пользу и кулинарное творчество.
Источник: tsn.ua
