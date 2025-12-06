Baltijas balss logotype
Творожные сырные бейглы: лёгкий и ароматный завтрак

Люблю!
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Творожные сырные бейглы: лёгкий и ароматный завтрак

Если вы любите домашнюю выпечку, но хотите приготовить что-то быстро и вкусно, обратите внимание на творожные бейглы. Они получаются нежными, ароматными, прекрасно сочетаются с любыми начинками и даже без сложных техник превращаются в маленькие кулинарные шедевры.

Рецепт универсален: можно менять муку, добавлять семена, зелень или сладкие начинки. Идеально для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука — 170 г

Приготовление:

  1. Тщательно смешайте творог с яйцом, солью и содой до однородной массы.
  2. Просейте муку и добавьте её к творожной смеси.
  3. Вмешайте сметану и замесите тесто. Оно должно быть мягким, слегка липким, но хорошо держать форму.
  4. Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте на 15 минут в холодильнике — это сделает тесто более эластичным.
  5. Сформируйте бейглы или мини-галеты влажными руками.
  6. Смажьте сверху желтком и посыпьте семенами (кунжут, мак, льн или подсолнечник).
  7. Выпекайте в разогретой до 170°С духовке около 25 минут до золотистой корочки.

Идеи для начинки:

  • Солёные: ветчина, сыр, шпинат, зелень
  • Сладкие: яблоко, корица, изюм, шоколад
  • Классические: сыр, чеснок и зелень

Советы:

  • Для более хрустящей корочки добавьте немного больше муки.
  • Выпекайте на среднем уровне духовки для равномерного пропекания.

Творожное тесто — простой способ добавить в будни уюта, тепла и вкуса. Оно идеально подходит для тех, кто ценит скорость, пользу и кулинарное творчество.

Источник: tsn.ua

#кулинария #выпечка #творог #завтрак #еда
