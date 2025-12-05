Baltijas balss logotype
3 вопроса, которые нужно задать мужчине перед свадьбой 2 418

Люблю!
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 3 вопроса, которые нужно задать мужчине перед свадьбой

Долгожданный момент близок как никогда – ресторан для торжества выбран, приглашения отправлены, куплено божественное белое платье… Но готов ли ваш любимый и единственный к такому ответственному шагу? Чтобы убедиться в правильности своего и его решения, задайте ему несколько простых вопросов.

Хочешь ли ты провести со мной остаток жизни и почему?

Неправильный ответ: «Конечно, в противном случае я не звал бы тебя замуж».

Правильный ответ: «Я не знаю как сложится жизнь, но я очень хочу быть с тобой всегда и готов сделать для этого все возможное».

Влюбленные часто смотрят на жизнь через розовые очки, не боятся трудностей семейной жизни и перемен, которые наступают после. Но брак, как и взросление – это не романтическая книга со счастливым финалом. Это долгий, местами тернистый путь, иногда меняющий людей до неузнаваемости. Поэтому вы и ваш возлюбленный должны осознавать все риски и последствия связанные с этим важным в вашей жизни решением.

Готов ли ты разделить со мной не только счастье, но и возможные трудности?

Неправильный ответ: «Какие еще трудности? У нас всегда все будет хорошо!»

Правильный ответ: «Я готов быть твоей поддержкой и опорой в трудной ситуации».

Мужчины часто не задумываются об этом. Однако напомнить о том, что жизнь циклична и непредсказуема определенно стоит, особенно перед свадьбой. Она не может состоять всегда только из приятных моментов. Но если каждый из будущих супругов понимает это, то никакие трудности не помешают им быть вместе. Скорее они сплотят влюбленных еще больше, закалят характер и сделают их сильнее.

Готов ли ты отказаться ради меня от определенных вещей, как это сделаю я?

Неправильный ответ: «Зачем мне от чего-то отказываться?»

Правильный ответ: «Мы обязательно придем к компромиссу»

Часто бывает так, что на жертву во имя любви идут женщины. Личное время, привычки, увлечения, образ жизни в целом… Мужчины же в большинстве случаев отказываются подстраиваться под новые обстоятельства. Однако, нужно понимать, что когда любовь взаимна, то все наши жертвы становятся оправданными и чтобы сохранить брак, нужно уметь правильно расставлять приоритеты.

Читайте нас также:
#брак #семья #отношения #свадьба #мужчина и женщина #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    5-го декабря

    Перед тем, как сделать столь ответственный шаг, поговорите со старшими мужчинами. С теми, кто этот шаг уже сделал много лет назад и может посоветовать что-либо дельное. Ответ подавляющего большинства мужчин, что характерно, будет примерно такой - "Беги оттуда, идиот !!!"

    1
    1
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Так женщине нужно замуж, мужчинам женится , как правило, не очень нужно. Вот и ищите, кто правильно ответит на Ваши приблуды.

    6
    4

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

