Врач-диетолог Татьяна Мещерякова поделилась советами о том, как в период новогодних праздников употреблять сладости без вреда для здоровья.

Прежде всего, специалист рекомендует придерживаться установленных норм. По словам Мещеряковой, для детей в возрасте от трех до пяти лет суточная норма сахара составляет 12 г, для детей от пяти до семи лет — не более 15 г. Подросткам разрешается употреблять до 20 г сахара в день.

«Если перевести это в количество конфет, то речь идет примерно о трех-пяти сладостях в сутки. Для здоровых взрослых женщин допустимо потребление до 35-40 г сахара в день, а для мужчин — от 40 до 50 г. Это эквивалентно 100 г торта или 300-400 мл яблочного сока», — добавила диетолог.

Мещерякова советует исключить сахар из рациона там, где это возможно. Например, стоит избегать соусов, таких как кетчуп, кисло-сладкий и медовый.

«Часто избыточное количество сахара содержится в консервированных продуктах, таких как кукуруза, горошек и другие овощи, а также во фруктах. Мясные полуфабрикаты и колбасы также могут содержать сахар. Рекомендую внимательно изучать состав продуктов», — пояснила врач.

Договоритесь с собой и вашим ребенком о количестве сладостей, которые можно употреблять в день. Старайтесь не оставлять конфеты на видном месте и употреблять их во второй половине дня.

Кроме того, эксперт отметила, что сладости — это не только пирожные и торты, но также фруктовая пастила, творожные десерты, муссы и мармелад. Поэтому важно разнообразить свое «сладкое меню». Например, можно заменить сладкую газировку на морс или сок без добавления сахара.

Также врач подчеркнула необходимость увеличения физической активности, поскольку она напрямую влияет на рацион во время новогодних праздников.

«Как детям, так и взрослым настоятельно рекомендую устраивать частые активные прогулки на свежем воздухе, как минимум на час в день. Это могут быть игры в снежки, катание на лыжах и коньках, прогулки по лесу. Нахождение на свежем воздухе насыщает клетки крови кислородом, снижает проявление хронической гипоксии, что облегчает отказ от сладких десертов», — подытожила диетолог.