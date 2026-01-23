Baltijas balss logotype
Диетолог выделила 10 жирных продуктов, которые поддержат сердце и уменьшат воспаление 1 386

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог выделила 10 жирных продуктов, которые поддержат сердце и уменьшат воспаление

Не стоит полностью исключать жирные продукты из своего рациона для достижения снижения веса

 

Диетолог Кэтрин Джервасио поделилась информацией о 10 жирных продуктах, которые могут помочь в процессе похудения, сообщает ferra.

Для снижения веса рекомендуется включить в рацион авокадо. Этот продукт богат полезными жирами, которые способствуют ускорению обмена веществ и улучшают состояние кожи и волос. Также полезными жирами изобилуют орехи и оливковое масло, которые помогают снизить воспалительные процессы в организме.

Жирная рыба — еще один важный элемент рациона. Скумбрия и лосось содержат большое количество омега-3 кислот. Черный шоколад с высоким содержанием какао также полезен благодаря своим жирам. Сыр является хорошим источником белка и жира. Семена помогают уменьшить аппетит в течение дня и замедляют усвоение питательных веществ, что способствует длительному ощущению сытости. Яйца являются настоящим кладезем полезных жиров, белков и аминокислот. Для похудения стоит добавить в рацион умеренное количество гранолы и жирного йогурта.

  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го января

    Кто-нибудь видел, в продаже свежие оливки? Нет. Потому как они очень горькие и несъедобные. Чтобы они не горчили, их вымачивают в растворе едкого натра. Почему масло, заведомо не съедобного продукта, полезно для сердца,?

