Не стоит полностью исключать жирные продукты из своего рациона для достижения снижения веса

Диетолог Кэтрин Джервасио поделилась информацией о 10 жирных продуктах, которые могут помочь в процессе похудения, сообщает ferra.

Для снижения веса рекомендуется включить в рацион авокадо. Этот продукт богат полезными жирами, которые способствуют ускорению обмена веществ и улучшают состояние кожи и волос. Также полезными жирами изобилуют орехи и оливковое масло, которые помогают снизить воспалительные процессы в организме.

Жирная рыба — еще один важный элемент рациона. Скумбрия и лосось содержат большое количество омега-3 кислот. Черный шоколад с высоким содержанием какао также полезен благодаря своим жирам. Сыр является хорошим источником белка и жира. Семена помогают уменьшить аппетит в течение дня и замедляют усвоение питательных веществ, что способствует длительному ощущению сытости. Яйца являются настоящим кладезем полезных жиров, белков и аминокислот. Для похудения стоит добавить в рацион умеренное количество гранолы и жирного йогурта.