Каждый день печень функционирует на полную мощность, защищая организм от вредных веществ, поступающих с пищей, воздухом и через кожу. Она выполняет жизненно важные функции, включая нейтрализацию токсинов и их эффективное выведение. Если этот орган работает неправильно, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Зачем очищать организм

Стресс, постоянная спешка, неправильное питание, прием медикаментов, алкоголь и недостаток физической активности способствуют накоплению вредных веществ в нашем организме. Печень справляется с токсинами, но при их избытке может не успевать выводить их.

Симптомы, указывающие на проблемы с печенью, проявляются довольно быстро: усталость, частые болезни, нарушения пищеварения, нехватка энергии, появление высыпаний на лице и общее плохое самочувствие. Избыточное количество токсинов может вызвать воспаление и привести к серьезным заболеваниям.

Если вы хотите позаботиться о своем здоровье, в первую очередь стоит обратить внимание на печень. Детоксикация организма — это отличный способ восстановить физическую форму, повысить устойчивость к заболеваниям и улучшить настроение.

Лимон. Начните детоксикацию печени с простой привычки — каждое утро, сразу после пробуждения, выпивайте стакан теплой воды с половиной лимона. Это не только эффективный способ очищения, но и стимуляция всей пищеварительной системы к более активной работе. Лимонный сок богат антиоксидантами и витамином C, а также способствует выработке ферментов в печени, что делает её работу более интенсивной. Этот фрукт также обладает щелочным эффектом и помогает раскислять организм. Кроме того, напиток из воды и лимона отлично пробуждает и заряжает энергией, что делает его здоровой альтернативой утреннему кофе.

Чеснок. Наши бабушки считали чеснок природным защитником от болезней. Важно знать, что содержащиеся в нем соединения серы активируют ферменты, которые способствуют эффективному удалению токсинов из организма. Чеснок богат аллицином и селеном, которые дополнительно защищают печень. Поэтому стоит добавлять этот овощ в блюда не только для улучшения вкуса, но и для укрепления здоровья.

Грейпфрут. Этот фрукт популярен среди желающих похудеть, так как помогает избавиться от излишков жировой ткани. Антиоксиданты и витамины, содержащиеся в грейпфруте, стимулируют выработку ферментов, которые помогают печени в естественном очищении организма. Однако следует помнить, что грейпфрут может взаимодействовать с большинством лекарств.

Зеленый чай. Популярность зеленого чая, похоже, никогда не угаснет — и это неудивительно, ведь он является одним из самых полезных напитков в мире. Катехины, содержащиеся в его листьях, ускоряют расщепление жиров, которые накапливаются в печени, и способствуют нормальному функционированию этого органа. Зеленый чай — это источник антиоксидантов, которые помогают разрушать токсины, поэтому его стоит пить ежедневно, чтобы избежать накопления вредных веществ в организме.

Свёкла. Несмотря на свою доступность и невысокую цену, свекла редко оказывается на нашем столе. Пора это исправить, ведь эти неприметные красные овощи обладают удивительной целебной силой. Свекольный сок известен своим положительным воздействием на снижение давления и помогает печени, очищая кровь и выводя шлаки из организма. Особенно полезен содержащийся в свекле бетаин, который защищает желчные пути и способствует нормальному функционированию печени. Свекла также снижает уровень гомоцистеина и стимулирует выработку желудочного сока.

Авокадо. Авокадо становится все более популярным благодаря своему высокому содержанию полезных жирных кислот. Вот еще одна причина чаще включать его в рацион — этот фрукт защищает печень от повреждений. Японские исследователи сравнили 21 фрукт, и выяснили, что именно авокадо лучше всего защищает от галактозамина — токсичного вещества, разрушающего клетки печени.

Зеленые овощи. Листовые овощи — это вкусное средство от множества проблем со здоровьем. Шпинат, руккола, листовая капуста, цикорий, кресс-салат и обычный салат богаты хлорофиллом, который способствует очищению крови. Они содержат много веществ (в том числе фолиевую кислоту), которые помогают нейтрализовать тяжелые металлы, химические соединения и пестициды, способствующие разрушению печени.

Расторопша пятнистая. Это еще один обязательный элемент диеты для печени. Благодаря силимарину, расторопша очищает и способствует регенерации печени. Более того, она предотвращает попадание вредных соединений в клетки органа. Употребляя расторопшу, мы увеличиваем выработку желчи и нормализуем её секрецию, что значительно улучшает пищеварение.

Источник: e-w-e.one