Я обожаю бананы и могу есть их целый день, покупая целую связку и съедая все. Не повредит ли это моему здоровью, учитывая, что бананы сладкие и сытные? Существует ли безопасная норма этих фруктов в день? Марина, 29 лет

Елена Манило, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог:

Аллергенность — низкая

Бананы содержат много сахаров, а также витамины и минералы, микроэлементы, которые способствуют выведению избыточной жидкости из организма, улучшая сосудистый тонус и артериальное давление, а также устраняя отеки, сообщает Doctorpiter.

Хотя бананы считаются экзотическими фруктами, они хорошо переносятся большинством людей, имеют низкий аллергенный потенциал и могут быть частью первого прикорма для детей, а также диетического питания для взрослых.

Польза бананов

Бананы идеально подходят для рациона большинства людей. Эти плоды богаты полезными минералами, витамином C и витаминами группы B. Сочетание магния и фосфора в их составе положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе: укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, что способствует нормализации артериального давления. Также в бананах содержится пектин — растительный полисахарид, который помогает очищать сосуды от излишков холестерина, тем самым предотвращая атеросклероз.

Природное успокоительное

Высокое содержание магния позволяет использовать бананы как природное успокоительное средство. Регулярное употребление этих плодов помогает справиться с повышенной тревожностью и бессонницей, а также способствует выработке серотонина, известного как гормон радости. Бананы также полезны для пищеварительной системы: благодаря клетчатке они улучшают работу кишечника и нормализуют стул.

Для красоты кожи и волос

Бананы содержат кремний, который необходим для роста крепких ногтей и здоровых волос. Вещества, содержащиеся в бананах, способствуют поддержанию здоровья кожи, так как стимулируют синтез коллагена, известного как белок молодости. Коллаген придает коже упругость, гладкость и эластичность, помогая сохранить молодость. Люди, страдающие от нехватки кремния, могут легко восполнить его за счет регулярного употребления бананов.

Рекомендуемая норма бананов в день

Калорийность бананов варьируется в зависимости от их зрелости, в среднем составляет от 60 до 100 ккал на 100 граммов. Таким образом, один банан весом около 200 граммов может содержать до 200 ккал. Это достаточно, но все же позволяет использовать бананы в качестве питательного перекуса.

Однако следует учитывать высокое содержание фруктозы, природного сахара. Избыток фруктозы в рационе может привести к нарушениям углеводного обмена и набору лишнего веса. Тем не менее, клетчатка в бананах помогает снизить потенциальный вред от фруктозы, замедляя усвоение углеводов и предотвращая колебания уровня глюкозы в крови. Если же ежедневно употреблять 4–5 бананов, избыток фруктозы все равно может привести к увеличению жировой ткани.

Нет универсальной нормы

Универсальная суточная норма потребления бананов отсутствует. Это зависит от уровня физической активности, массы тела и скорости обмена веществ. Стройным людям и тем, кто ведет активный образ жизни, диетологи разрешают есть бананы каждый день, но не более 1–2 штук.

Тем, кто имеет избыточный вес, рекомендуется ограничиться 2–3 бананами в неделю. При этом лучше выбирать слегка недозрелые плоды, так как в переспелых бананах содержится слишком много сахара и крахмала. Оптимально употреблять бананы в первой половине дня: на завтрак, полдник или в качестве десерта к обеду.

Кому следует избегать бананов

Бананы не рекомендуются людям с метаболическим синдромом, сахарным диабетом или предрасположенностью к нему. Также стоит отказаться от бананов при склонности к варикозу и тромбофлебиту. Это связано с тем, что бананы обладают мочегонным эффектом.

Выведение жидкости из организма делает кровь более вязкой, что увеличивает риск образования тромбов. По этой причине бананы не следует употреблять пациентам, восстанавливающимся после инфарктов.