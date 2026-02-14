Не спешите готовить птицу, рыбу или мясо сразу после их покупки или размораживания. Известно, что для производства мяса используются различные стимуляторы роста и антибиотики.

Среди наиболее обсуждаемых веществ, присутствующих в животной пище, выделяются антибиотики, гормоны и стимуляторы роста. Не менее опасными являются тяжелые металлы, токсины и инфекционные агенты.

В этом материале вы узнаете, что необходимо делать с любым мясом перед его приготовлением.

1. Замочите мясо, птицу или рыбу в воде — обычной или минеральной — на протяжении примерно одного часа. В воду можно добавить немного соли или лимонного сока, что поможет «вытянуть» из мяса опасные соединения.

2. Рекомендуется готовить на вторичном бульоне, а первый сливать: при варке мяса, птицы или рыбы многие вредные вещества переходят в воду. После закипания варите мясо не более 10-15 минут, затем слейте бульон и добавьте чистую воду для дальнейшего приготовления.

Также лучше удалить с тушки пленки, кожу и жир, так как они накапливают наибольшее количество вредных веществ.

Как отметила терапевт Лидия Голубенко, любые добавки, остающиеся в мясе, особенно обладающие гормональной активностью, могут увеличивать риск различных заболеваний у человека:

- Включая онкологические процессы, нарушения обмена веществ и репродуктивные функции как у женщин, так и у мужчин, - сообщила врач изданию «Доктор Питер» и посоветовала обязательно обрабатывать мясо указанными способами.