Врачи утверждают: для борьбы с различными недугами достаточно изменить рацион. Людям, страдающим от бессонницы, рекомендуется обратить внимание на продукты, содержащие природный мелатонин. Мы расскажем, где его можно найти в достаточном количестве.

Многие знают, что нехватка полноценного сна негативно сказывается на здоровье. Качественный отдых необходим не только для расслабления и повышения концентрации, но и для поддержания жизненно важных функций организма — от метаболизма до укрепления иммунной системы. Регулярные недосыпания приводят к повышению уровня кортизола (гормона стресса), что ускоряет процессы старения и способствует набору лишнего веса.



Одним из основных методов борьбы с бессонницей считается медикаментозное лечение — пациентам назначают препараты, которые успокаивают нервную систему и помогают восстановить режим сна. Однако добиться аналогичного эффекта можно, следуя специальной диете. Главное правило — составлять вечерний рацион из продуктов, перечисленных ниже.

Бананы



Этот фрукт является отличным выбором для любителей ночных перекусов. Употребление одного банана за 30-40 минут до сна способствует выработке мелатонина благодаря содержащимся в нем калию, магнию и триптофану. В результате вы получите расслабление и крепкий сон.

Грецкий орех



Этот орех не только содержит мелатонин, но и способствует выработке серотонина — гормона счастья. Вы можете съесть 5-6 орехов за час до сна.

Миндаль



Он богат белком и магнием, что способствует мышечной релаксации. Однако не стоит съедать целую упаковку миндаля за один раз — это может затруднить засыпание и привести к избыточной калорийной нагрузке. Лучше ограничиться небольшой горстью и употреблять ее не позднее чем за два часа до сна.

Овсяная каша

Этот продукт обычно едят утром в качестве «углеводной загрузки», полагая, что каша придаёт энергию и надолго защищает от голода. Однако диетологи утверждают, что овсянка не менее полезна и вечером! Главное правило — не добавлять сахар, джемы и сиропы.



Мед



Его можно добавить в кашу, но не более одной-двух ложек.



«Сахар, содержащийся в меде, повышает уровень инсулина, что позволяет аминокислоте триптофан (которая также присутствует в бананах) легче проникать в мозг и способствовать хорошему сну», — объясняет коуч по здоровому образу жизни Татьяна Азатян.



Чай Тулси



Этот индийский травяной напиток не содержит кофеина. Вместо этого он богат железом, калием и магнием. Кроме того, он обладает адаптогенными свойствами, помогает упорядочить мысли и снять стресс после тяжелого рабочего дня.



«Это мой любимый чай на протяжении многих лет. Он содержит множество витаминов и антиоксидантов. Чай прекрасно успокаивает и способствует засыпанию. Обычно я завариваю его за пару часов до сна», — делится Азатян.



Недавно ученые подтвердили, что такие натуральные снотворные не только помогают уснуть, но и улучшают качество сна (без пробуждений посреди ночи и утренней разбитости). В рамках эксперимента 13 мужчин и 13 женщин провели шесть ночей в лаборатории сна, ложась спать в 22:00 и вставая не позднее 7:00.

В первые четыре дня участники придерживались строгой диеты, состоящей только из орехов, фруктов, овощей и злаков. На пятый день им разрешалось перед сном съесть что-то жирное или сладкое. В итоге почти все участники долго не могли уснуть, а утром проснулись разбитыми. Дело в том, что плотный поздний ужин мешает поступлению кислорода в мозг. Поэтому любители вредной пищи обычно спят хуже, чем приверженцы здорового образа жизни.