В июне жителям Швейцарии предстоит решить, должна ли страна установить предельную численность населения — не более 10 миллионов человек.

Инициатива, выдвинутая правой Швейцарской народной партией (SVP), будет вынесена на всенародное голосование. Ее сторонники уже собрали необходимое число подписей в рамках швейцарской системы прямой демократии.

Так называемая «инициатива устойчивости» предлагает ввести жесткий демографический потолок и фактически перекрыть приток иммигрантов после того, как численность населения достигнет отметки в 10 миллионов человек. Правительство и парламент выступают против таких мер.

Тем не менее, по данным декабрьского опроса, инициативу поддерживают около 48 % избирателей. Будет ли принята «инициатива устойчивости», станет понятно 14 июня - именно в этот день состоится общенациональное голосование.

С 1960 года население Швейцарии выросло примерно на 70 % — до 9,1 миллиона человек — во многом благодаря спросу на рабочую силу. Привлекают мигрантов хорошие зарплаты и высокое качество жизни. Сторонники ограничения утверждают, что такая неконтролируемая иммиграция привела к перегрузке инфраструктуры и дефициту жилья.

Инициатива вызывает особые споры, поскольку затрагивает соглашение о свободном передвижении с Европейским союзом. В случае ее принятия швейцарские компании могут потерять доступ к иностранным специалистам, а для многих приток кадров жизненно необходим. Кроме того, под угрозой могут оказаться и другие соглашения, обеспечивающие швейцарским экспортерам доступ к единому рынку ЕС.

Значительная поддержка инициативы в опросах во многом отражает экономическое недовольство — прежде всего из-за роста цен на жилье и увеличения повседневных расходов. Эти настроения усиливаются на фоне заметного антимигрантского дискурса в стране.

«ВВП на душу населения не рос последние три года, а реальные заработные платы снизились, — подчеркнул профессор Университета Санкт-Галлена Штефан Легге. — Многие сегодня живут хуже, чем три года назад. И в такой ситуации неизбежно возникает желание найти виноватого».