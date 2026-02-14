Диетологи рекомендуют ограничить потребление кофеина, особенно утром. Мы предлагаем несколько альтернатив, которые помогут заменить утренний кофе и зарядят энергией.
Употребление крепкого напитка сразу после пробуждения или превышение суточной нормы кофеина может привести к нервозности, быстрой утомляемости и повышенному уровню стресса. Попробуйте заменить кофе на один из напитков с лимоном, имбирем, натуральными ягодами или специями, и ваше утро станет более энергичным, а бодрость сохранится на протяжении всего дня.
Когда стоит отказаться от кофе
Существует несколько признаков, указывающих на необходимость замены утреннего кофе на более полезные тонизирующие напитки:
* Чрезмерная возбудимость, сопровождаемая усталостью, стрессом и слабостью;
* Боли в желудке, возникающие сразу после употребления кофе;
* Дискомфорт в области груди и сердца.
1. Цитрусовое какао
Ингредиенты:
Порошок какао — 1,5 ст.л.
Молоко — 200 мл
Сливки — 30 мл
Сахар — по вкусу
Шоколад с содержанием какао от 70% — 40 гр
Апельсиновый сок — 3 ч.л.
Цедра апельсина — по вкусу
Корица — по вкусу
Приготовление:
Смешайте сливки и молоко, доведите до кипения;
Добавьте в кипящее молоко какао-порошок, шоколад и сахар, перемешайте до однородности;
Снимите с огня, добавьте апельсиновый сок и тщательно размешайте;
Перелейте в чашку, украсьте апельсиновой цедрой и корицей.
2. Чай из облепихи
Ингредиенты:
Ягоды облепихи — 200 гр
Чай (черный или зеленый) — 4 ч.л.
Мед — по вкусу
Вода — 500 мл
Приготовление:
Разомните облепиху вилкой до получения однородной массы;
Поместите ягоды в заварник, добавьте чай и залейте кипятком;
Дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте мед.
3. «Золотое» молоко
Ингредиенты:
Молоко — 200 мл
Куркума — 1 ч.л.
Корица — по вкусу
Сироп миндаля — по вкусу
Приготовление:
Смешайте молоко с куркумой и доведите до кипения на медленном огне;
Перелейте в стакан, добавьте корицу и миндальный сироп.
4. Можжевеловый чай
Ингредиенты:
Вода — 300 мл
Ягоды можжевельника — 70 гр
Лимонный сок — по вкусу
Приготовление:
Залейте ягоды можжевельника кипятком, накройте крышкой и оставьте на 40-60 минут;
Процедите, добавьте лимонный сок и разлейте по чашкам.
5. Смузи «Кофе с молоком»
Ингредиенты:
Банан — 1/2 шт
Кофе — 1 ч.л.
Лед — 30 гр
Протеин — 2 ч.л.
Миндальное молоко — 50 мл
Приготовление:
Приготовьте кофе согласно инструкции на упаковке. Рекомендуется использовать свежемолотый кофе, а не растворимый;
В блендере смешайте протеин, банан, лед, кофе и растительное молоко комнатной температуры до получения однородной массы.
