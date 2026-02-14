Baltijas balss logotype
Еда и рецепты
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можжевеловый чай, кофейный смузи и еще 3 напитка для утреннего бодрствования

Диетологи рекомендуют ограничить потребление кофеина, особенно утром. Мы предлагаем несколько альтернатив, которые помогут заменить утренний кофе и зарядят энергией.

 

Употребление крепкого напитка сразу после пробуждения или превышение суточной нормы кофеина может привести к нервозности, быстрой утомляемости и повышенному уровню стресса. Попробуйте заменить кофе на один из напитков с лимоном, имбирем, натуральными ягодами или специями, и ваше утро станет более энергичным, а бодрость сохранится на протяжении всего дня.

Когда стоит отказаться от кофе

Существует несколько признаков, указывающих на необходимость замены утреннего кофе на более полезные тонизирующие напитки:

* Чрезмерная возбудимость, сопровождаемая усталостью, стрессом и слабостью;

* Боли в желудке, возникающие сразу после употребления кофе;

* Дискомфорт в области груди и сердца.

1. Цитрусовое какао

Ингредиенты:

Порошок какао — 1,5 ст.л.
Молоко — 200 мл
Сливки — 30 мл
Сахар — по вкусу
Шоколад с содержанием какао от 70% — 40 гр
Апельсиновый сок — 3 ч.л.
Цедра апельсина — по вкусу
Корица — по вкусу

Приготовление:

Смешайте сливки и молоко, доведите до кипения;

Добавьте в кипящее молоко какао-порошок, шоколад и сахар, перемешайте до однородности;

Снимите с огня, добавьте апельсиновый сок и тщательно размешайте;

Перелейте в чашку, украсьте апельсиновой цедрой и корицей.

2. Чай из облепихи

Ингредиенты:

Ягоды облепихи — 200 гр
Чай (черный или зеленый) — 4 ч.л.
Мед — по вкусу
Вода — 500 мл

Приготовление:

Разомните облепиху вилкой до получения однородной массы;

Поместите ягоды в заварник, добавьте чай и залейте кипятком;

Дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте мед.

-

 

3. «Золотое» молоко

Ингредиенты:

Молоко — 200 мл
Куркума — 1 ч.л.
Корица — по вкусу
Сироп миндаля — по вкусу

Приготовление:

Смешайте молоко с куркумой и доведите до кипения на медленном огне;

Перелейте в стакан, добавьте корицу и миндальный сироп.

-

 

4. Можжевеловый чай

Ингредиенты:

Вода — 300 мл
Ягоды можжевельника — 70 гр
Лимонный сок — по вкусу

Приготовление:

Залейте ягоды можжевельника кипятком, накройте крышкой и оставьте на 40-60 минут;

Процедите, добавьте лимонный сок и разлейте по чашкам.

5. Смузи «Кофе с молоком»

Ингредиенты:

Банан — 1/2 шт
Кофе — 1 ч.л.
Лед — 30 гр
Протеин — 2 ч.л.
Миндальное молоко — 50 мл

Приготовление:

Приготовьте кофе согласно инструкции на упаковке. Рекомендуется использовать свежемолотый кофе, а не растворимый;

В блендере смешайте протеин, банан, лед, кофе и растительное молоко комнатной температуры до получения однородной массы.

Источник: kiz

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео