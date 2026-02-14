Диетологи рекомендуют ограничить потребление кофеина, особенно утром. Мы предлагаем несколько альтернатив, которые помогут заменить утренний кофе и зарядят энергией.

Употребление крепкого напитка сразу после пробуждения или превышение суточной нормы кофеина может привести к нервозности, быстрой утомляемости и повышенному уровню стресса. Попробуйте заменить кофе на один из напитков с лимоном, имбирем, натуральными ягодами или специями, и ваше утро станет более энергичным, а бодрость сохранится на протяжении всего дня.

Когда стоит отказаться от кофе

Существует несколько признаков, указывающих на необходимость замены утреннего кофе на более полезные тонизирующие напитки:

* Чрезмерная возбудимость, сопровождаемая усталостью, стрессом и слабостью;

* Боли в желудке, возникающие сразу после употребления кофе;

* Дискомфорт в области груди и сердца.

1. Цитрусовое какао

Ингредиенты:

Порошок какао — 1,5 ст.л.

Молоко — 200 мл

Сливки — 30 мл

Сахар — по вкусу

Шоколад с содержанием какао от 70% — 40 гр

Апельсиновый сок — 3 ч.л.

Цедра апельсина — по вкусу

Корица — по вкусу

Приготовление:

Смешайте сливки и молоко, доведите до кипения;

Добавьте в кипящее молоко какао-порошок, шоколад и сахар, перемешайте до однородности;

Снимите с огня, добавьте апельсиновый сок и тщательно размешайте;

Перелейте в чашку, украсьте апельсиновой цедрой и корицей.

2. Чай из облепихи

Ингредиенты:

Ягоды облепихи — 200 гр

Чай (черный или зеленый) — 4 ч.л.

Мед — по вкусу

Вода — 500 мл

Приготовление:

Разомните облепиху вилкой до получения однородной массы;

Поместите ягоды в заварник, добавьте чай и залейте кипятком;

Дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте мед.

3. «Золотое» молоко

Ингредиенты:

Молоко — 200 мл

Куркума — 1 ч.л.

Корица — по вкусу

Сироп миндаля — по вкусу

Приготовление:

Смешайте молоко с куркумой и доведите до кипения на медленном огне;

Перелейте в стакан, добавьте корицу и миндальный сироп.

4. Можжевеловый чай

Ингредиенты:

Вода — 300 мл

Ягоды можжевельника — 70 гр

Лимонный сок — по вкусу

Приготовление:

Залейте ягоды можжевельника кипятком, накройте крышкой и оставьте на 40-60 минут;

Процедите, добавьте лимонный сок и разлейте по чашкам.

5. Смузи «Кофе с молоком»

Ингредиенты:

Банан — 1/2 шт

Кофе — 1 ч.л.

Лед — 30 гр

Протеин — 2 ч.л.

Миндальное молоко — 50 мл

Приготовление:

Приготовьте кофе согласно инструкции на упаковке. Рекомендуется использовать свежемолотый кофе, а не растворимый;

В блендере смешайте протеин, банан, лед, кофе и растительное молоко комнатной температуры до получения однородной массы.

