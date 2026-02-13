Паста с рыбой — это не только вкусно, но и полезно.

Паста с семгой и помидорами — отличный выбор для быстрого, но в то же время изысканного обеда или ужина, в котором гармонично сочетаются нежность рыбы, аромат свежих томатов и насыщенные итальянские специи. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и обогатит ваш рацион полезными жирными кислотами омега-3, сообщает Say7.

Ингредиенты:

300 г макарон (рекомендуется использовать спагетти или феттучини);

200 г филе семги (свежей или слабосоленой);

2 средних помидора;

1 небольшой пучок свежего базилика;

2 зубчика чеснока;

50 мл оливкового масла;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

пармезан (по желанию) для подачи.

Приготовление:

Филе семги нарежьте небольшими кусочками. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Чеснок измельчите. Базилик мелко нарубите.

В большой кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль. Варите макароны согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного для соуса.

На среднем огне разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Обжарьте чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте кусочки семги и жарьте 2-3 минуты, после чего добавьте помидоры.

Тушите все вместе еще 5 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Добавьте макароны в сковороду с семгой и помидорами, аккуратно перемешайте на слабом огне, чтобы макароны равномерно покрылись соусом. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от варки макарон.

Перед подачей посыпьте блюдо нарубленным базиликом и, по желанию, свеженатертым пармезаном.

Источник: 1001sovet