На полках магазинов можно найти привычные продукты, которые часто остаются без внимания, несмотря на свою доступность. И это, как утверждают эксперты, большая ошибка. Порой они оказываются весьма полезными для сердца, мозга и нервной системы.

Если вы ищете доступный продукт, который принесет значительную пользу организму, обратите внимание на шампиньоны, как сообщает Doctorpiter.

Шампиньоны содержат множество витаминов группы В, D, А, а также железо, йод, кальций и цинк. Кроме того, они богаты фосфором, что делает их конкурентами рыбе. Этот микроэлемент играет важную роль в формировании костной ткани и основных метаболических процессах, а также необходим для выработки энергии, синтеза белка и поддержания здоровья зубов.

Дополнительные преимущества шампиньонов

Данный продукт содержит много воды и пищевых волокон, что способствует очищению организма и улучшению пищеварения. Шампиньоны также помогают печени и поджелудочной железе.

Эти грибы нормализуют липидный обмен, что способствует снижению уровня холестерина в крови. Меньший уровень холестерина означает меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, шампиньоны способствуют улучшению когнитивных функций. Благодаря высокому содержанию калия, они увеличивают приток крови к мозгу, что положительно сказывается на умственных способностях, как отмечает эксперт Денис Буханцев.

Если вы на диете, шампиньоны станут отличным выбором. Они не содержат пустых калорий, но при этом богаты питательными веществами. Эти грибы прекрасно насыщают, не уступая мясу по этому показателю.

Рекомендуемая дневная норма потребления шампиньонов составляет 150-200 г.

Рецепт: шампиньоны, фаршированные сыром и сливочным маслом

Ингредиенты

Шампиньоны - 500 г

Тертый сыр - 1 стакан

Майонез - 3 ст.л.

Сливочное масло - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Соль - по вкусу

ШАГ 1

Грибы следует промыть и аккуратно удалить ножки с помощью острого ножа.

ШАГ 2

Шляпки грибов разместить в форме для запекания шляпками вверх и добавить по кусочку сливочного масла.

ШАГ 3

Натереть сыр, смешать его с майонезом и добавить измельченный или размятый чеснок.

ШАГ 4

Заполнить шляпки приготовленной смесью. Время запекания составляет от 17 до 20 минут при температуре 180 градусов.

СОВЕТ

Грибные шляпки можно подать на листьях зеленого салата, украсив петрушкой.