Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг 0 1171

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг
ФОТО: Unsplash

Недолгий дневной сон помогает мозгу лучше усваивать новую информацию.

Даже недолгий дневной сон помогает мозгу восстановиться и лучше усваивать новую информацию. К такому выводу пришли исследователи из Университета Женевы и Университетского медицинского центра Фрайбурга. Результаты работы опубликованы в журнале NeuroImage.

Ученые показали, что примерно 40–50 минут сна днем достаточно, чтобы снизить перегруженность нейронных связей, которая накапливается в течение активного дня. Во время бодрствования связи между нервными клетками постепенно усиливаются, что важно для обучения, но со временем это приводит к насыщению и снижению способности воспринимать новую информацию. Сон запускает процесс своеобразной «синаптической очистки», освобождая ресурсы мозга.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых молодых людей, которые в разные дни либо спали днем, либо оставались бодрствовать. С помощью электроэнцефалографии и транскраниальной магнитной стимуляции исследователи оценивали гибкость и готовность нейронных сетей к обучению. После дневного сна мозг участников демонстрировал более низкий общий уровень активности связей, но при этом более высокую способность формировать новые, что указывает на восстановительный эффект.

По словам авторов, полученные данные объясняют, почему после короткого дневного сна людям часто легче сосредоточиться и учиться. Такой эффект может быть особенно полезен при высокой умственной нагрузке — в учебе, работе, спорте или профессиях, где важны внимание и точность. Исследователи подчеркивают: речь идет именно о коротком сне, а не о замене полноценного ночного отдыха.

Читайте нас также:
#медицина #наука #сон #обучение #мозг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео