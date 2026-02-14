Baltijas balss logotype
Умерла глава империи Ferrero Rocher, которая создала главные конфеты Дня влюбленных

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
Focus
Изображение к статье: Умерла глава империи Ferrero Rocher, которая создала главные конфеты Дня влюбленных
ФОТО: twitter

Мария Франка Ферреро скончалась 13 февраля в своем доме в Альбе, регионе Пьемонт в Италии. Кондитерская империя Ferrero Rocher, основанная Пьетро Ферреро, создала, среди прочего сладкую пасту Nutella и конфеты Raffaello, которые уже стали обязательным подарком на День святого Валентина.

Мария Франка Ферреро скончалась в 87 лет. Она была вдовой Микеле Ферреро, владельца Ferrero Group — компании, выпускающей, помимо прочих кондитерских изделий, такие бренды, как Nutella, Kinder и Ferrero Rocher, пишет Фокус со ссылкой на Daily Mail.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила свои соболезнования.

Когда Микеле — на тот момент самый богатый человек Италии — умер в 2015 году, Мария унаследовала бизнес, включающий около 40 заводов, более 47 000 сотрудников и годовой оборот, превышающий 15,7 миллиарда евро.

У нее остались сын Джованни, нынешний председатель группы, невестки Паола и Луиза, а также пятеро внуков.

Другой ее сын, Пьетро, умер в 2011 году от внезапной болезни.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отдала дань памяти Марии, заявив:

"С ее уходом Италия теряет фигуру, которая с элегантностью и тихим достоинством воплощала в себе образец предпринимательства, создающего ценность, никогда не теряя из виду интересы общества".

Мария родилась в Савильяно 21 января 1939 года. После окончания школы она поступила в колледж переводчиков в Милане, а в 1961 году устроилась переводчиком в компанию Ferrero, где и познакомилась со своим будущим мужем.

Это была любовь с первого взгляда, и пара поженилась в 1962 году — хотя, как она позже вспоминала, "я не любила шоколад".

Год спустя у них родился первенец, Пьетро, а в 1964 году – Джованни.

Ее благотворительная деятельность принесла ей несколько наград, в том числе звание Рыцаря Большого Креста Ордена Заслуг Итальянской Республики — высшей государственной награды страны — в 2024 году.

19 декабря на внеочередном собрании акционеров она была единогласно назначена почетным пожизненным президентом группы компаний Ferrero.

Сладкая империя Ferrero Rocher – как из бедности выросли миллиарды

Основателем компании Ferrero Rocher (тогда она называлась Ferrero SpA) был Пьетро Ферреро. После Второй мировой войны он выпустил на рынок орехово-шоколадную пасту Nutella, которая сейчас продается более чем в 160 странах. Его компания также создала Ferrero Rocher, Tic Tac и бренд шоколада Kinder.

Он использовал фундук из-за его дешевизны и хотел создать продукт, который был бы не только вкусным, но и доступным. Пьетро даже не ориентировался на детей, хотя сейчас "Нутелла" стала для малышей по всему миру частью вкусного завтрака. Тогда паста называлась Giandujot в честь персонажа местного карнавала, и имела форму батончика, который можно было нарезать ломтиками и намазывать на хлеб.

Он сам развозил заказы по магазинам и открыл свою кондитерскую в общине Альба в Пьемонте. Он скончался в 1949 году, как считается, от переутомления. Но управление компанией взяла на себя его жена, а потом и его сын Микеле Ферреро.

Он был самым богатым человеком в Италии, его личное состояние составляло 26 миллиардов долларов, что превзошло состояние Сильвио Берлускони в марте 2008 года. В мае 2014 года индекс миллиардеров Bloomberg поставил Ферреро на 20-е место среди самых богатых людей мира.

Сейчас Ferrero Rocher остается семейной компанией. А семья Ферреро – одной из самых богатых в Европе.

#Италия #бизнес #производство #память #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

