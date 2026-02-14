Baltijas balss logotype
«Гран-при» Латвийской премии года в метал-музыке триумфально получила группа Skyforger 0 106

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Гран-при» Латвийской премии года в метал-музыке триумфально получила группа Skyforger
ФОТО: LETA

Гран-при Латвийской премии года в метал-музыке в этом году получила группа «Skyforger», признанная лучшей группой года, сообщили агентству ЛЕТА представители премии.

Награды за лучшие метал-записи и исполнителей 2025 года в пятницу были вручены в пяти номинациях: дебют года, концертная группа, метал-альбом и мини-альбом года, а также запись в жанре «hc» / альтернативного / экспериментального металла. Итоги определялись по оценкам жюри и голосованию слушателей.

«Skyforger» также признана концертной группой года. В прошлом году коллектив отметил свое 30-летие концертами в «Xiaomi Arena» и концертном зале «Palladium», а также выпустил альбом «Teikas», который номинирован и на Латвийскую музыкальную премию года «Zelta mikrofons». В настоящее время музыканты находятся в европейском туре, поэтому приз Латвийской премии года в метал-музыке в виде диска пилы они получат позже.

Альбомом года в метал-музыке признана работа группы «Varang Nord» «Mygla», мини-альбомом года — работа группы «Eremos-IX» «Marquis Of Snakes». В номинации альтернативного металла победил альбом «Call Of The Baltic Void» группы «Nettletie», а дебютом года стала группа «Uguns».

Церемония вручения Латвийской премии года в метал-музыке состоялась в этом году в 15-й раз. Ее инициаторами являются представители объединения «Zobens un Lemess» и клуба «Melnā Piektdiena», которые занимаются организацией мероприятий тяжелой музыки с 1996 года.

#Латвия #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

