В социальных сетях поклонники, друзья, члены семьи и известные в обществе люди выражают соболезнования, делятся воспоминаниями о Пауле, подчеркивая, что талант молодой певицы не будет забыт. Об этом сообщает tv3.lv.

У брата Паулы, Мика Дукурса, вечером 14 февраля был запланирован концерт в Сейском доме культуры, чтобы укрепить чувства влюбленных, подарив красивые, романтичные песни.

Более чем через час после предполагаемого начала Мик в социальной сети Instagram опубликовал информацию о том, что концерт не состоялся.

"Мы отменили это мероприятие — я не могу. Но мы скоро снова встретимся", — написал Мик.

Бывшая жена Мика Лаура Дукуре также не стала молчать. Именно она в то время, когда Паула была объявлена пропавшей без вести, раскрыла, что певица борется с тяжелой депрессией и ее исчезновение — не шутка.

Теперь Лаура опубликовала черное изображение, на котором мелкими буквами написано: «Прости, Паула, что не удалось тебя уберечь. Надеюсь, что ты наконец обрела покой».

Как уже сообщалось, в Государственной полиции по данному факту начат уголовный процесс и выясняются точные обстоятельства произошедшего, однако имеющаяся в распоряжении полиции на данный момент информация не свидетельствует о том, что в отношении женщины было совершено преступление.