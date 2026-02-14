Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дукурс отменил концерт в День Валентина, его бывшая жена Лаура прокомментировала смерть Паулы Дукуре 0 2055

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дукурс отменил концерт в День Валентина, его бывшая жена Лаура прокомментировала смерть Паулы Дукуре
ФОТО: Instagram

14 февраля стало известно, что из жизни ушла латвийская певица Паула Дукуре.

В социальных сетях поклонники, друзья, члены семьи и известные в обществе люди выражают соболезнования, делятся воспоминаниями о Пауле, подчеркивая, что талант молодой певицы не будет забыт. Об этом сообщает tv3.lv.

У брата Паулы, Мика Дукурса, вечером 14 февраля был запланирован концерт в Сейском доме культуры, чтобы укрепить чувства влюбленных, подарив красивые, романтичные песни.

Более чем через час после предполагаемого начала Мик в социальной сети Instagram опубликовал информацию о том, что концерт не состоялся.

"Мы отменили это мероприятие — я не могу. Но мы скоро снова встретимся", — написал Мик.

Бывшая жена Мика Лаура Дукуре также не стала молчать. Именно она в то время, когда Паула была объявлена пропавшей без вести, раскрыла, что певица борется с тяжелой депрессией и ее исчезновение — не шутка.

Теперь Лаура опубликовала черное изображение, на котором мелкими буквами написано: «Прости, Паула, что не удалось тебя уберечь. Надеюсь, что ты наконец обрела покой».

Как уже сообщалось, в Государственной полиции по данному факту начат уголовный процесс и выясняются точные обстоятельства произошедшего, однако имеющаяся в распоряжении полиции на данный момент информация не свидетельствует о том, что в отношении женщины было совершено преступление.

Читайте нас также:
#смерть #депрессия #instagram #социальные сети #уголовный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео