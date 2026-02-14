Baltijas balss logotype
Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мертвой

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мертвой
ФОТО: пресс-фото

Ранее пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мертвой, пишет ЛЕТА.

В Государственной полиции (ГП) по данному факту начат уголовный процесс и выясняются точные обстоятельства произошедшего, однако имеющаяся в распоряжении полиции на данный момент информация не свидетельствует о том, что в отношении женщины было совершено преступление, сообщили агентству ЛЕТА в ГП.

Как сообщалось ранее, родившаяся в 1993 году Дукуре 12 февраля вышла из здания на Югле и больше ее не видели.

Согласно публично доступной информации, Дукуре в свое время вместе с Эдийсом и Миксом Дукурсами участвовала в латвийском национальном отборе Международного конкурса песни “Евровидение” 2011 года. В 2012 году она участвовала в этом отборе с другой песней. В 2014 году Дукуре была номинирована на Латвийскую музыкальную премию года в номинации “Лучший дебют”.

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го февраля

    Соболезную, родным и близким.

    27
    3

