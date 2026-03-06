Семь украинских работников банка исчезли в Будапеште. Их машины с $40 миллионами и золотом остановила венгерская полиция — и больше никто не выходил на связь. Киев называет это государственным терроризмом.

5 марта 2026 года два бронеавтомобиля украинского государственного Ощадбанка въехали на территорию Венгрии в рамках обычного рейса из Австрии в Украину. Внутри находились семь сотрудников банка, $40 миллионов наличными и девять килограммов банковских металлов. Домой они не вернулись.

По данным Национального банка Украины, оба инкассаторских автомобиля были остановлены венгерскими правоохранительными органами на территории страны. Связь с экипажами пропала. GPS-трекеры зафиксировали местонахождение машин в центре Будапешта — вблизи одного из зданий силовых структур Венгрии.

Груз перевозился в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International и Ощадбанком. По заявлению НБУ, все необходимые документы были оформлены согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам. Маршрут был стандартным — подобные рейсы осуществлялись на регулярной основе.

Реакция Киева: «Захват заложников и ограбление»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал жёстко. «Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины», — написал он в своем аккаунте в X. По его словам, речь идет не о правовом споре, а о преступлении государственного масштаба.

«Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет», — заявил Сибига.

Глава НБУ Андрей Пышный также выступил с официальным заявлением, пообещав, что «реакция на незаконные действия будет».

Версия Венгрии

Венгрия заявляет, что инкассаторов украинского "Ощадбанка" задержали по делу об отмывании денег.

Среди семи задержанных - бывший генерал СБУ, который отвечал за управление грузом, сообщают СМИ со ссылкой на венгерскую налоговую (NAV).

На двух бронированных инкассаторских автомобилях перевозили из Австрии в Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Всего же за 2 с небольшим месяца этого года было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков.

Венгрия заявляет, что уведомляла украинские правоохранительные органы о задержании, но ответа не получила.

МИД Украины требует предоставить доступ к задержанным.