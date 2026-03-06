Инциденты, произошедшие в Балтийском море в 2023–2025 годах, когда была повреждена стратегически важная подводная инфраструктура, не связаны с преднамеренными действиями российских судов, говорится в опубликованной в Литве оценке разведывательных угроз.

По словам главы Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугаса Мажонаса, часто после инцидента первые комментарии появляются не от разведки, что иногда создает ложную информацию.

«В данном случае после расследования выяснилось, что инциденты были непреднамеренными, в некоторых случаях даже вызваны стихийными бедствиями из-за шторма», — сказал он журналистам в пятницу.

Его поддержал и директор Департамента государственной безопасности Литвы Рямигиюс Бридикис.

«Расследование, если так можно выразиться, проводила не наша разведывательная служба, поэтому у меня нет информации о конкретных методах, как это было установлено, но у нас есть ответ, что это непреднамеренный инцидент», — сказал он.

В последние годы в Балтийском море произошло немало повреждений подводной инфраструктуры. Их фиксировали Финляндия, Швеция, Латвия, Эстония, Германия и другие страны региона.

Еще в начале этого года был поврежден оптический кабель между Литвой и Латвией недалеко от Лиепаи.

Более года назад, после разрыва нескольких подводных телекоммуникационных и электрических кабелей, НАТО начало миссию по наблюдению за Балтийским морем «Балтийский страж» (Baltic Sentry).

По данным разведки, проходящая по Балтийскому морю инфраструктура остается уязвимой, поэтому не исключены инциденты, которые, как и ранее, будут вызваны совокупностью обстоятельств — плохими погодными условиями, техническими дефектами судов и безответственным отношением к судоходству.