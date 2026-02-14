Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бритни Спирс присоединилась к звёздам, продавшим права на свои песни 0 179

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бритни Спирс присоединилась к звёздам, продавшим права на свои песни

Бритни Спирс заключила крупное соглашение, по которому передала свою долю в правах на известные хиты музыкальному издательству Primary Wave. Речь идёт о композициях, возглавлявших мировые чарты, включая «Baby One More Time» и «Toxic».

Согласно опубликованной информации, контракт был подписан 30 декабря. Точная сумма сделки официально не раскрывается, однако источники называют её «знаковой» и оценивают примерно в 200 миллионов долларов.

По данным инсайдеров, певица осталась довольна принятым решением и отметила завершение сделки в кругу семьи.

Таким образом, Спирс пополнила список мировых артистов, которые продали права на свои музыкальные каталоги. Ранее аналогичные шаги предприняли Джастин Бибер, Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Пол Саймон, Нил Янг, Шакира, участники группы KISS и Стинг.

Источник

Читайте нас также:
#звезды #артисты #музыка #сделка #Бритни Спирс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео