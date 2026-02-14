Бритни Спирс заключила крупное соглашение, по которому передала свою долю в правах на известные хиты музыкальному издательству Primary Wave. Речь идёт о композициях, возглавлявших мировые чарты, включая «Baby One More Time» и «Toxic».

Согласно опубликованной информации, контракт был подписан 30 декабря. Точная сумма сделки официально не раскрывается, однако источники называют её «знаковой» и оценивают примерно в 200 миллионов долларов.

По данным инсайдеров, певица осталась довольна принятым решением и отметила завершение сделки в кругу семьи.

Таким образом, Спирс пополнила список мировых артистов, которые продали права на свои музыкальные каталоги. Ранее аналогичные шаги предприняли Джастин Бибер, Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Пол Саймон, Нил Янг, Шакира, участники группы KISS и Стинг.

