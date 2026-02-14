Baltijas balss logotype
Коварная Полина Диброва сообщила мужу о разводе после семейного торжества 0 778

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина официально развелись после почти шестнадцати лет брака. Поначалу эта история обернулась громким скандалом, однако с недавних пор бывшие супруги снова близки.

Полина Диброва наконец-то прокомментировала ситуацию в семье, отметив, что относится к бывшему мужу с уважением. Она обошлась без лишних подробностей, лишь подчеркнув, что их история была честной и красивой. По ее словам, Дмитрий настоял на том, чтобы именно она подала на развод и объяснила детям ситуацию. Для многодетной мамы все это стало серьезным испытанием, однако она так и не изменила своего решения.

Двумя днями ранее Полина и Дмитрий Дибровы снова воссоединились ради троих общих наследников. Некогда идеальная семейная чета устроила застолье в ресторане по случаю совершеннолетия старшего из сыновей.

А теперь бизнесвумен рассказала о том, как она впервые сообщила мужу о романе с женатым соседом. Услышав о грядущем разводе, шоумен опешил и долго не мог поверить, что Полина действительно готова уйти от него спустя столько лет.

«Дмитрий не поверил. Он решил, что я просто обиделась, расстроилась, что со мной что-то не так. Но я не тот человек, который бросается словами. Если что-то произношу вслух, значит, под этим уже есть фундамент. Я не манипулятор, не умею добиваться целей через давление, угрозы или демонстративные жесты… Дальше начались длительные переговоры. Для него это было непросто, тяжело — как и для любого человека в такой ситуации. Первая реакция — это всегда отрицание», - призналась экс-возлюбленная телеведущего.

#звезды #развод #брак #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

