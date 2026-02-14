Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Город на Луне может появиться в течение 10 лет — заявление Маска 0 108

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Город на Луне может появиться в течение 10 лет — заявление Маска

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил о пересмотре стратегических приоритетов компании. Если ранее главным направлением считалась колонизация Марса, то теперь в центре внимания — создание автономного города на Луне.

По словам предпринимателя, реализация лунного проекта может занять менее десяти лет. Он отметил, что строительство поселения на Марсе потребует значительно больше времени — более двух десятилетий.

Маск объяснил изменение приоритетов логистическими факторами. Полёты к Марсу возможны только в определённые астрономические окна, которые открываются примерно раз в 26 месяцев, а сам перелёт занимает около шести месяцев. До Луны же можно добраться всего за два дня, при этом частота запусков может достигать нескольких раз в месяц.

При этом глава SpaceX подчеркнул, что марсианское направление не закрывается. По его словам, работы в этом направлении могут начаться через пять–семь лет, однако первоочередной задачей остаётся ускоренное создание устойчивой внеземной инфраструктуры.

Источник

Читайте нас также:
#космос #Илон Маск #луна #spacex #технологии #Марс #инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео