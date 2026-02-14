Основатель SpaceX Илон Маск сообщил о пересмотре стратегических приоритетов компании. Если ранее главным направлением считалась колонизация Марса, то теперь в центре внимания — создание автономного города на Луне.

По словам предпринимателя, реализация лунного проекта может занять менее десяти лет. Он отметил, что строительство поселения на Марсе потребует значительно больше времени — более двух десятилетий.

Маск объяснил изменение приоритетов логистическими факторами. Полёты к Марсу возможны только в определённые астрономические окна, которые открываются примерно раз в 26 месяцев, а сам перелёт занимает около шести месяцев. До Луны же можно добраться всего за два дня, при этом частота запусков может достигать нескольких раз в месяц.

При этом глава SpaceX подчеркнул, что марсианское направление не закрывается. По его словам, работы в этом направлении могут начаться через пять–семь лет, однако первоочередной задачей остаётся ускоренное создание устойчивой внеземной инфраструктуры.

