Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не оторвать глаз: рецепт сметанного пирога с фруктами 0 365

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не оторвать глаз: рецепт сметанного пирога с фруктами

Что может быть вкуснее домашнего сладкого пирога? Только сметанный пирог.

 

Если вы скучаете по летним дням и хотите побаловать себя чем-то особенно вкусным и сытным, обратите внимание на этот рецепт. Здесь прекрасно сочетаются фруктовая свежесть и насыщенный вкус творога. Фрукты можно выбирать по своему усмотрению, не обязательно придерживаться указанных в рецепте. Это могут быть как свежие сезонные плоды, так и экзотические, например, апельсины, мандарины или киви.

Для того чтобы испечь сметанный пирог, вам нужно будет подготовить три основных компонента.

1. Рецепт теста:

Мука – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

2. Рецепт сливочного крема:

Сметана – 350 г

Сливки 20% – 200 мл

Кукурузный крахмал – 50 г

Сахар – 120 г

Яйца – 3 шт.

3. Рецепт фруктовой начинки:

Слива, ежевика, смородина (или другие фрукты) – 400 г

Сахар – 50 г

Кукурузный крахмал – 20 г

Вода – 40 мл

Приступаем к приготовлению теста:

Смешиваем соль, сахар и муку. Добавляем кусочки сливочного масла и растираем их с мукой. Вбиваем яйцо и замешиваем тесто. Готовое тесто помещаем в холодильник на 30 минут для охлаждения.

 

-

 

Приготовление фруктовой начинки:

Замороженные ягоды ежевики, смородины и сливы выкладываем на сковороду, добавляем сахар и тушим. Через несколько минут вводим кукурузный крахмал. Ждем, пока фруктовая масса загустеет, периодически помешивая.

Приготовление сливочного крема:

Взбиваем три яйца с сахаром. Затем добавляем сметану и крахмал со сливками. После этого достаем тесто из холодильника и раскатываем его в форме корзинки. Не забудьте сделать в тесте отверстия вилкой. Выливаем получившуюся массу и фруктовую начинку. Аккуратно с помощью тонкой кулинарной палочки или столового прибора создаем узоры и ставим в духовку.

Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

Сохраните этот рецепт в своей кулинарной коллекции и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Источник: Kleo

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лосось в медово-соевой глазури: быстрый способ приготовления
Изображение к статье: Сок, рыба и мясо: как долго безопасно хранить открытые консервы
Изображение к статье: Диетолог выделила 10 жирных продуктов, которые поддержат сердце и уменьшат воспаление
Изображение к статье: Продукты, которые необходимо включить в рацион после 50 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
Изображение к статье: Вывоз нефтепродуктов из Латвии подозрительно подскочил
Бизнес
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео