Что может быть вкуснее домашнего сладкого пирога? Только сметанный пирог.
Если вы скучаете по летним дням и хотите побаловать себя чем-то особенно вкусным и сытным, обратите внимание на этот рецепт. Здесь прекрасно сочетаются фруктовая свежесть и насыщенный вкус творога. Фрукты можно выбирать по своему усмотрению, не обязательно придерживаться указанных в рецепте. Это могут быть как свежие сезонные плоды, так и экзотические, например, апельсины, мандарины или киви.
Для того чтобы испечь сметанный пирог, вам нужно будет подготовить три основных компонента.
1. Рецепт теста:
Мука – 200 г
Сливочное масло – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Соль – 0,5 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
2. Рецепт сливочного крема:
Сметана – 350 г
Сливки 20% – 200 мл
Кукурузный крахмал – 50 г
Сахар – 120 г
Яйца – 3 шт.
3. Рецепт фруктовой начинки:
Слива, ежевика, смородина (или другие фрукты) – 400 г
Сахар – 50 г
Кукурузный крахмал – 20 г
Вода – 40 мл
Приступаем к приготовлению теста:
Смешиваем соль, сахар и муку. Добавляем кусочки сливочного масла и растираем их с мукой. Вбиваем яйцо и замешиваем тесто. Готовое тесто помещаем в холодильник на 30 минут для охлаждения.
Приготовление фруктовой начинки:
Замороженные ягоды ежевики, смородины и сливы выкладываем на сковороду, добавляем сахар и тушим. Через несколько минут вводим кукурузный крахмал. Ждем, пока фруктовая масса загустеет, периодически помешивая.
Приготовление сливочного крема:
Взбиваем три яйца с сахаром. Затем добавляем сметану и крахмал со сливками. После этого достаем тесто из холодильника и раскатываем его в форме корзинки. Не забудьте сделать в тесте отверстия вилкой. Выливаем получившуюся массу и фруктовую начинку. Аккуратно с помощью тонкой кулинарной палочки или столового прибора создаем узоры и ставим в духовку.
Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.
Сохраните этот рецепт в своей кулинарной коллекции и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
Источник: Kleo
Оставить комментарий