Что может быть вкуснее домашнего сладкого пирога? Только сметанный пирог.

Если вы скучаете по летним дням и хотите побаловать себя чем-то особенно вкусным и сытным, обратите внимание на этот рецепт. Здесь прекрасно сочетаются фруктовая свежесть и насыщенный вкус творога. Фрукты можно выбирать по своему усмотрению, не обязательно придерживаться указанных в рецепте. Это могут быть как свежие сезонные плоды, так и экзотические, например, апельсины, мандарины или киви.

Для того чтобы испечь сметанный пирог, вам нужно будет подготовить три основных компонента.

1. Рецепт теста:

Мука – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

2. Рецепт сливочного крема:

Сметана – 350 г

Сливки 20% – 200 мл

Кукурузный крахмал – 50 г

Сахар – 120 г

Яйца – 3 шт.

3. Рецепт фруктовой начинки:

Слива, ежевика, смородина (или другие фрукты) – 400 г

Сахар – 50 г

Кукурузный крахмал – 20 г

Вода – 40 мл

Приступаем к приготовлению теста:

Смешиваем соль, сахар и муку. Добавляем кусочки сливочного масла и растираем их с мукой. Вбиваем яйцо и замешиваем тесто. Готовое тесто помещаем в холодильник на 30 минут для охлаждения.

Приготовление фруктовой начинки:

Замороженные ягоды ежевики, смородины и сливы выкладываем на сковороду, добавляем сахар и тушим. Через несколько минут вводим кукурузный крахмал. Ждем, пока фруктовая масса загустеет, периодически помешивая.

Приготовление сливочного крема:

Взбиваем три яйца с сахаром. Затем добавляем сметану и крахмал со сливками. После этого достаем тесто из холодильника и раскатываем его в форме корзинки. Не забудьте сделать в тесте отверстия вилкой. Выливаем получившуюся массу и фруктовую начинку. Аккуратно с помощью тонкой кулинарной палочки или столового прибора создаем узоры и ставим в духовку.

Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

Сохраните этот рецепт в своей кулинарной коллекции и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Источник: Kleo