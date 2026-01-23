Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня» 0 471

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»
ФОТО: Unsplash

Сомнолог: бессонница выходного дня повышает риск болезней сердца.

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, чем опасна так называемая бессонница выходного дня.

Новиков объяснил, что бессонницей выходного дня врачи называют нарушение засыпания или поддержания сна, возникающее преимущественно в нерабочие дни. Часто она связана с резким изменением режима сна и бодрствования, когда в будни человек придерживается жесткого графика, а в выходные ложится позже и спит дольше. Эта привычка, по словам сомнолога, нарушает циркадные ритмы и приводит к трудностям с засыпанием в субботу или воскресенье вечером.

«Хроническое отсутствие качественного сна в выходные ведет к когнитивному снижению, ухудшению настроения, росту риска метаболических нарушений и болезней сердца и сосудов. Особенно уязвимы люди с предрасположенностью к аффективным расстройствам: у них нарушения сна могут запускать депрессивные или тревожные эпизоды», — предупредил специалист.

Он добавил, что клинически бессонница выходного дня проявляется трудностями засыпания, частыми пробуждениями, ранними подъемами, утренней усталостью, раздражительностью и тревожностью. Несмотря на удлинение времени в постели, субъективное ощущение отдыха отсутствует.

Читайте нас также:
#медицина #сон #бессонница #сердце #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео