Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, чем опасна так называемая бессонница выходного дня.

Новиков объяснил, что бессонницей выходного дня врачи называют нарушение засыпания или поддержания сна, возникающее преимущественно в нерабочие дни. Часто она связана с резким изменением режима сна и бодрствования, когда в будни человек придерживается жесткого графика, а в выходные ложится позже и спит дольше. Эта привычка, по словам сомнолога, нарушает циркадные ритмы и приводит к трудностям с засыпанием в субботу или воскресенье вечером.

«Хроническое отсутствие качественного сна в выходные ведет к когнитивному снижению, ухудшению настроения, росту риска метаболических нарушений и болезней сердца и сосудов. Особенно уязвимы люди с предрасположенностью к аффективным расстройствам: у них нарушения сна могут запускать депрессивные или тревожные эпизоды», — предупредил специалист.

Он добавил, что клинически бессонница выходного дня проявляется трудностями засыпания, частыми пробуждениями, ранними подъемами, утренней усталостью, раздражительностью и тревожностью. Несмотря на удлинение времени в постели, субъективное ощущение отдыха отсутствует.