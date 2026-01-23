Мясной рулет с сухофруктами — это оригинальное, простое и вкусное блюдо!

Ингредиенты

свинина (корейка) — 1300 г

курага — 200 г

чернослив — 200 г

сладкая паприка молотая — 1 ст. л.

итальянские травы (приправа) — 1 ст. л.

черный молотый перец — по вкусу

мед — 1-2 ст. л.

белое сухое вино — 150 мл

растительное масло — 1-2 ст. л.

соль — по вкусу

Этот мясной рулет с сухофруктами не только эффектно выглядит в разрезе, но и обладает невероятным вкусом. Нежное мясо, пропитанное ароматами трав и специй, запеченное с добавлением белого вина, прекрасно сочетается с сладостью сухофруктов. Такой рулет станет изысканным украшением праздничного стола и займет достойное место среди мясных закусок.

Приготовление мясного рулета с сухофруктами не требует особых усилий. Рекомендуется готовить его за день до торжества, так как мясу необходимо не только отдохнуть, но и настояться в холодильнике минимум 5-6 часов.

Не упустите возможность удивить гостей этой необычной мясной закуской на праздничном столе!

Пошаговый рецепт приготовления

1. Сначала подготовим сухофрукты. 200 г кураги промываем и заливаем кипятком на 10 минут. 200 г чернослива также промываем и заливаем кипятком на 10 минут.

2. Свиную корейку промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. На мясе делаем четыре продольных надреза, не прорезая его до конца. Вес корейки составляет 1 кг 300 г.

3. Равномерно солим и перчим весь кусок мяса черным молотым перцем. На этом этапе можно остановиться, но я добавила также 1 ст. л. красной молотой паприки и 1 ст. л. итальянских трав.

4. Все специи равномерно распределяем по мясу. Заполняем разрезы подготовленными сухофруктами, чередуя полоски чернослива и кураги. В итоге должно получиться 2 ряда кураги и 2 ряда чернослива.

5. Стягиваем мясо кулинарной нитью, чтобы все сухофрукты остались внутри и при нарезке кусочки не распадались. Если кулинарной нити нет, можно использовать обычную хлопчатобумажную нить, сложив ее в несколько раз.

6. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и перекладываем в нее подготовленное мясо. Сверху смазываем медом, который потребуется в количестве 1-2 ст. л. Если мед слишком густой, его можно немного разогреть в микроволновке. Также смазываем мясо растительным маслом. В форму наливаем 150 мл белого сухого вина. Вместо вина можно использовать воду.

7. Помещаем все в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем примерно 90 минут, в процессе приготовления несколько раз поливаем мясо выделившимся соусом.

8. После запекания вынимаем мясо из духовки. Накрываем его фольгой и после остывания ставим в холодильник на ночь для настаивания.

9. Утром снимаем с мяса нити. Нарезаем на порционные куски и подаем на стол.

10. Мясо с сухофруктами получилось очень красивым и вкусным. В нем прекрасно сочетается солоноватый вкус мяса с сладостью сухофруктов. Оригинальный вид этой мясной закуски сразу привлечет внимание гостей. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо — оно необычно и невероятно вкусно.

Источник: "Готовим с Оксаной Пашко".