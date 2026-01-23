Мясной рулет с сухофруктами — это оригинальное, простое и вкусное блюдо!
Ингредиенты
свинина (корейка) — 1300 г
курага — 200 г
чернослив — 200 г
сладкая паприка молотая — 1 ст. л.
итальянские травы (приправа) — 1 ст. л.
черный молотый перец — по вкусу
мед — 1-2 ст. л.
белое сухое вино — 150 мл
растительное масло — 1-2 ст. л.
соль — по вкусу
Этот мясной рулет с сухофруктами не только эффектно выглядит в разрезе, но и обладает невероятным вкусом. Нежное мясо, пропитанное ароматами трав и специй, запеченное с добавлением белого вина, прекрасно сочетается с сладостью сухофруктов. Такой рулет станет изысканным украшением праздничного стола и займет достойное место среди мясных закусок.
Приготовление мясного рулета с сухофруктами не требует особых усилий. Рекомендуется готовить его за день до торжества, так как мясу необходимо не только отдохнуть, но и настояться в холодильнике минимум 5-6 часов.
Не упустите возможность удивить гостей этой необычной мясной закуской на праздничном столе!
Пошаговый рецепт приготовления
1. Сначала подготовим сухофрукты. 200 г кураги промываем и заливаем кипятком на 10 минут. 200 г чернослива также промываем и заливаем кипятком на 10 минут.
2. Свиную корейку промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. На мясе делаем четыре продольных надреза, не прорезая его до конца. Вес корейки составляет 1 кг 300 г.
3. Равномерно солим и перчим весь кусок мяса черным молотым перцем. На этом этапе можно остановиться, но я добавила также 1 ст. л. красной молотой паприки и 1 ст. л. итальянских трав.
4. Все специи равномерно распределяем по мясу. Заполняем разрезы подготовленными сухофруктами, чередуя полоски чернослива и кураги. В итоге должно получиться 2 ряда кураги и 2 ряда чернослива.
5. Стягиваем мясо кулинарной нитью, чтобы все сухофрукты остались внутри и при нарезке кусочки не распадались. Если кулинарной нити нет, можно использовать обычную хлопчатобумажную нить, сложив ее в несколько раз.
6. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и перекладываем в нее подготовленное мясо. Сверху смазываем медом, который потребуется в количестве 1-2 ст. л. Если мед слишком густой, его можно немного разогреть в микроволновке. Также смазываем мясо растительным маслом. В форму наливаем 150 мл белого сухого вина. Вместо вина можно использовать воду.
7. Помещаем все в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем примерно 90 минут, в процессе приготовления несколько раз поливаем мясо выделившимся соусом.
8. После запекания вынимаем мясо из духовки. Накрываем его фольгой и после остывания ставим в холодильник на ночь для настаивания.
9. Утром снимаем с мяса нити. Нарезаем на порционные куски и подаем на стол.
10. Мясо с сухофруктами получилось очень красивым и вкусным. В нем прекрасно сочетается солоноватый вкус мяса с сладостью сухофруктов. Оригинальный вид этой мясной закуски сразу привлечет внимание гостей. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо — оно необычно и невероятно вкусно.
Источник: "Готовим с Оксаной Пашко".
Оставить комментарий