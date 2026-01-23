Для приготовления аппетитных бутербродов не обязательно тратить большие деньги на дорогую икру или красную рыбу. С «проверенной» горбушей они также будут невероятно вкусными.

Вам понадобятся всего два ингредиента: банка консервированной горбуши и 100 г сливочного масла. Сначала слейте масло или сок из консервов, затем поместите рыбу в чашу блендера вместе с размягченным маслом. Если блендера нет, можно просто размять ингредиенты вилкой, но в этом случае будьте внимательны с косточками и тщательно их удалите.

В блендере взбивайте продукты на максимальной скорости в течение 30 секунд. В результате получится однородная воздушная масса. По вкусу можно добавить немного соли, молотого перца и взбить еще раз. При желании в массу можно добавить вареные яйца или обжаренный лук, но и без этих добавок получится очень вкусно!

Намазку выкладывайте на поджаренный или подсушенный в духовке хлеб, хлебцы или тарталетки. Для украшения бутербродов можно использовать веточки зелени. Приятного аппетита!