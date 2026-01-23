Baltijas balss logotype
С такой закуской и икра не нужна: быстро, вкусно, красиво! 1 548

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: С такой закуской и икра не нужна: быстро, вкусно, красиво!

Рыбная намазка для бутербродов

 

Для приготовления аппетитных бутербродов не обязательно тратить большие деньги на дорогую икру или красную рыбу. С «проверенной» горбушей они также будут невероятно вкусными.

Вам понадобятся всего два ингредиента: банка консервированной горбуши и 100 г сливочного масла. Сначала слейте масло или сок из консервов, затем поместите рыбу в чашу блендера вместе с размягченным маслом. Если блендера нет, можно просто размять ингредиенты вилкой, но в этом случае будьте внимательны с косточками и тщательно их удалите.

В блендере взбивайте продукты на максимальной скорости в течение 30 секунд. В результате получится однородная воздушная масса. По вкусу можно добавить немного соли, молотого перца и взбить еще раз. При желании в массу можно добавить вареные яйца или обжаренный лук, но и без этих добавок получится очень вкусно!

Намазку выкладывайте на поджаренный или подсушенный в духовке хлеб, хлебцы или тарталетки. Для украшения бутербродов можно использовать веточки зелени. Приятного аппетита!

(1)
  bt
    bory tschist
    23-го января

    ... не только икра не нужна, а и деньги тоже не нужны! (пей – вода, ешь – вода, – ср_ть не будешь никогда) p.s. ... и, какая-то мразь, за эту статейку, получает гонорар и бежит в магазин за баночкой икры

    1
    2

Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
Изображение к статье: Вывоз нефтепродуктов из Латвии подозрительно подскочил
Бизнес
