Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента, а также находит поддержку у госсекретаря Марко Рубио.

Источники отмечают, что окончательное решение еще не принято, однако соответствующие предложения готовятся к представлению президенту США Дональду Трампу в рамках комплексного плана, призванного изменить политическую ситуацию на Кубе.