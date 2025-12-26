С раннего возраста он был близок к миру моды, но о карьере на подиуме не задумывался

Старший сын Натальи Водяновой от брака с Джастином Портманом, Лукас Портман, отметил 24-й день рождения. В честь праздника первенец супермодели поделился редкими новыми, а также архивными фото в соцсетях.

"Мне 24!" — подписал Лукас снимки, на которых он позирует вместе с братом Виктором, сестрой Невой, своей девушкой Эрин.

Лукас Портман родился в 2001 году в браке российской супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана.

У него есть младший брат Виктор и сестра Нева. В 2011 году Водянова и Портман развелись, а через три года модель родила сына Максима от наследника миллиардера Бернара Арно Антуана. В 2016 году у пары родился ещё один сын, Роман. В 2020 году пара поженилась в Париже. Лукас Портман ранее был моделью, а сейчас занимается фотографией. Он встречается с девушкой Эрин.

В интервью Портман отмечал, что считает мать целеустремленной личностью и благодарен за все, чему она его научила. Отец же неизменно вызывал в ребенке восхищение своими энциклопедическими познаниями. Он научил сына любить природу и видеть прекрасное во всем.

Несмотря на то что Лукас с раннего возраста был близок к миру моды, о карьере на подиуме он не задумывался. Однако сотрудничать с сыном знаменитой модели хотели многие фотографы и дизайнеры. В 2019 году 17-летний Портман появился на шоу Bаlmаin на Неделе мужской моды в Париже.

Парень продемонстрировал контрастный образ, сочетающий серебристую косуху с черной базой, дополненный белыми кедами и модной стрижкой. Это была первая работа, за которую Лукас получил гонорар. Он испытал яркие эмоции, когда почувствовал, что находится в центре внимания считаные секунды и не имеет при этом права на ошибку.

В 2020-м молодой человек вновь поучаствовал в показе Bаlmаin, однако развивать карьеру модели не спешил. На карантине сын Натальи Водяновой решил с пользой провести время и начал писать книгу, но попытка закончилась провалом.