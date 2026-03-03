Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили 1 2327

Дата публикации: 03.03.2026
US Navy

ВХ: США практически прекратили бить по Ирану «Томагавками».

США практически перестали применять крылатые ракеты «Томагавк» в ходе операции против Ирана. В публикациях СМИ отмечается, что производственные мощности этого оружия ограничены, а запасы конечны.

«Несмотря на то что с 1983 года было произведено около 9000 ракет, значительная их часть была израсходована в многочисленных конфликтах или списана по истечении срока службы», — говорится в тексте.

Применение крылатой ракеты в условиях рассредоточения противника после первых атак не имеет смысла: эффективность повторных ударов по стационарным объектам заметно снижается.

Кроме того, не исключено, что США могут припасти оставшуюся часть «Томагавков» для последующих фаз операции. «Очевидно, что молниеносный удар, нанесенный 28 февраля, помог выполнить лишь часть намеченных ранее задач. Другие пока остаются невыполненными, американцы намерены продолжать», — констатируют авторы.

#Иран #США #оружие #политика
