В маленьких городках можно не только увидеть много интересного, но и вкусно поесть.

Дрохичин — небольшой городок в регионе Подлясье, расположенный на высоком берегу реки Буг. Его население составляет не более 2,5 тысяч жителей. Но туристы, путешествующие по подляской земле непременно сюда заезжают.

Дрохичин впервые упомянут в Киевской летописи под датой «1142 год». Археологические исследования дают основания считать, что основан он был в первой половине XI века, на правом высоком берегу Западного Буга. На протяжении веков Дрохичин находился под властью разных князей: западнорусских, мазовецких и литовских, — рассказывает мэр города Войцех Божим.

Войцех Божим: Дрохичин — это историческая столица Подлясья. На протяжении 300 лет он был столицей Подляского воеводства. Я всегда желаю нынешней столице воеводства — Белостоку, чтобы он был по крайней мере столько лет столицей Подляского воеводства, сколько был Дрохичин.

Кстати, Белосток является столицей региона с 1919 года. А Дрохичин действительно привлекает своей седой историей. Он сыграл важную роль в большой транзитной торговле Польши, Киевской Руси и стран Западной Европы. В черте Дрохичина было обнаружено около 15 тысяч свинцовых товарных пломб. Для сравнения: второе место по числу находок пломб занимает Великий Новгород, с количеством 400 пломб, — рассказывает экскурсовод из Дрохичина Паулина Шиманьска.

Паулина Шиманьска: Будучи в Дрохичине стоит взобраться на Замковую гору. Её название говорит о том, что там когда-то стоял замок, но, к сожалению, не сохранились ни его изображение, ни описание. По дороге можно ещё посмотреть бункер советских времен. Это было секретное место, в котором хранились боеприпасы и электрические приборы. Стоит взойти на Замковую гору, чтобы полюбоваться панорамой на реку Буг и видом на Мазовецкое воеводство, которое раскинулось на левом берегу Буга.

Вид с Замковой горы просто потрясающий, аж дух захватывает. Река Буг, которая здесь делает резкий поворот, — это одно из весомых туристических достоинств Дрохичина, утверждает мэр города: Войцех Божим: Мы организовали сплавы на байдарках по Бугу. Без помощи местных предпринимателей и наших жителей мы бы это не смогли развивать. Теперь в наших планах благоустройство берега, чтобы здесь можно было отдохнуть, остановиться с палаткой. Чтобы Буг стал более благосклонным, так сказать, для туристов.

Экскурсовод же предостерегает:

Паулина Шиманьска: Буг — это очень обманчивая река. Его русло в некоторых местах находится на глубине 5, и даже 9 метров. К этой реке нельзя относиться легкомысленно. Много людей потеряло здесь жизнь, сплавляясь по ней. Буг — это самая дикая река в Европе.

В наши дни маленький Дрохичин (население чуть более 2 тысяч человек) всё же является столицей — Дрохичинской римско-католической епархии, здесь также находится Духовная семинария. Туристы, путешествующие по подляской земле обязательно заезжают в Дрохичин, чтобы посетить епархиальный музей, — рассказывает его директор священник Зенон Чумай.

Зенон Чумай: К нам приезжают со всей Польши, также из-за границы. Хотя, надо сказать, что в нашем музее нет шедевров изобразительного искусства, но у нас есть картины довольно высокого уровня, а также уникальные коллекции предметов религиозного культа. Прежде всего, это коллекция литургических облачений для священника: редкостные орнаты, богато украшенные, конца XVI – начала ХХ века. Вы посмотрите, как всё прекрасно сохранилось: облачения еще не были реставрированы, а им уже более 400 лет. Прекрасно сделаны, например, облачения, принадлежавшие когда-то роду Радзивиллов из храма в местности Мир, в настоящее время это Беларусь. Согласно традиции, орнат был пошит из плаща князя Миколая Кшиштофа Радзивилла, по прозвищу Сиротка.

В епархиальном музее в Дрохичине самая большая в Европе и мире постоянно выставленная коллекция не только облачений, но и тканных поясов, которые носила когда-то польская шляхта – каждый длиной по 3,5 метра. Директор отец Зенон Чумай говорит, что гордость вызывают также предметы религиозного культа из металлов, главным образом, из серебра:

Зенон Чумай: Жемчужиной можно назвать коллекцию дароносиц (монстранций). Каждая из них — это произведение искусства и притягивает взгляд. Есть дароносица униатского обряда. Таких в Польше сохранилось всего лишь пять или шесть. Это уникальная вещь, потому что в восточном обряде — православном или греко-католическом — нет традиции адорации (почитания Святых Даров). А в регионе Подлясье по просьбе верующих этот элемент культа ввели в церквях, позаимствовав его у латинского обряда. В царские времена, когда униатов преследовали, эти дароносицы уничтожали. Поэтому их осталось всего лишь несколько штук не только в нашем регионе, но и вообще в Польше. У нас есть дароносица из церкви местности Мерники.

Уникальной – в мировом масштабе – является дароносица времен Второй мировой войны, рассказывает директор музея:

Зенон Чумай: Сделали её участники Варшавского восстания. Группа жителей столичного района Беляны после подавления восстания оказалась в концлагере в городе Любек на территории Германии. Они сделали – тайно, в укрытии – дароносицу, используя обломки британского самолета, который сбили фашисты. Эта дароносица является не только примером мастерства и умения, но и свидетельством большой веры, смелости и патриотизма поляков. Это уникальный экспонат в мировом масштабе. Об этом даже снят документальный фильм.

Но это еще не все достопримечательности города:

Паулина Шиманьска: В Дрохичине вы увидите много деревянных домов, в основном начала XX века. Это уникальное явление в масштабах Польши. Когда к нам приезжают туристы с западной части страны, их это очень удивляет, потому что у них таких не встретишь уже. В Дрохичине есть три католических храма и православная церковь. Костелы были построены в XVII-XVIII веках, когда город был столицей Подляского воеводства: кафедральный собор, костел, принадлежавший когда-то францисканскому монастырю, и костел бенедиктинского женского монастыря. Все храмы прошли испытания в истории. Представьте себе, что и немцы, во времена оккупации, и советские власти устраивали в них конюшни и мусорные свалки — использовали наши храмы как варвары.

Стоит посетить историко-культурный парк «Буг — пограничье культур и религий»:

Паулина Шиманьска: В парке есть два объекта, первый — деревянный, в нем находится единственный в Польше музей, посвященный гребле на каноэ и байдарках. Второй объект – каменный, на первом этаже там есть выставка из 44 мотоциклов. Все они из частной коллекции, которая состоит из более 200 мотоциклов. На выставке — уникальные и раритетные. Если название некоторых мотоциклов вы впишите в интернет-поисковике, то не получите ответа: например, Armor 1914 года или мотоцикл Klementa, выпуск 1927 года. Это наши жемчужины. На втором этаже каменного объекта находятся постоянные выставки: археологическая, этнографическая и почтовых марок.

"В Дрохичине можно не только увидеть много интересного, но и вкусно поесть", — уверяет мэр города. Войцех Божим: В последние годы мы наблюдаем, что развивается туризм в гмине, в частности благодаря Кулинарному маршруту восточной Польши, который был создан по инициативе маршалеков трех воеводств: Подкарпатского, Люблинского и Подляского. Цель этого проекта — продвижение традиционных, уже почти забытых, польских продуктов питания и блюд, которые готовили наши бабушки и прабабушки и это было очень вкусно.

Остается только добавить, что гостеприимства жителям Дрохочина, как и всего региона Подлясье, не занимать, так что приглашаем вас, дорогие радиослушатели, посетить этот город и регион.