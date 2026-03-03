Baltijas balss logotype
Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога 0 334

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога

Не женщина — огонь! Когда сильный пол произносит подобное о своей новой знакомой, постоянной спутнице или супруге — это всегда воспринимается как комплимент высшей пробы. И речь тут не только о темпераменте в постели, но и умении дамы «зажечь» мужчину в обыденной жизни. Будь-то приготовление обеда на кухне, прогулка по парку или же весенняя уборка на даче.

Любое банальное событие такая леди сумеет превратить в запоминающееся. А от природы скуповатые на эмоции джентльмены очень ценят, когда их наполняют, вдохновляя на новые подвиги. Психолог, Татьяна Смирнова рассказала, почему «женщина-праздник» всегда выиграет у замкнутой в себе скромницы.

Феерично, даже слишком

Этот архетип привлекает мужчин не первый десяток лет, и на то у сильного пола есть сразу несколько весомых причин. «Первая причина — это эмоциональная легкость и позитивность. Та женщина, которая радостно, умеет создать вокруг себя эту атмосферу праздника, всегда более привлекательна, даже если внешне проигрывает соперницам. Во-вторых, такая дама являет собой символ безопасности и комфорта. Для мужчины коммуникация с ней — это своего рода психологический отдых, возможность забыть о стрессах, проблемах, погрузиться в теплое и приятное общение.

А также на подсознательном уровне мужчина видит в такой женщине индикатор своего статуса. То есть если женщина радостна, если она излучает этот позитив, то на эту волну подстраивается его настроение, энергия. Женщина его мотивирует самосовершенствоваться, развиваться", — подчеркивает эксперт.

Почему так тянет

Также для мужчины такая спутница может являться тем «костылем», который дает глубокую эмоциональную щедрость и поддержку. Женщина-праздник является источником этого психологического тепла. «И вообще такой архетип — это про внутреннее женское начало. К нему всегда тяготеет мужская психика. Такая женщина удовлетворяет базовые эмоциональные, социальные потребности мужчины», — продолжает Татьяна.

Вариант не для слабаков

Правда, есть у таких активно-позитивных леди и иная сторона медали. Не всякий кавалер способен успеть за своей избранницей. И если по натуре он флегматичен и любит предаваться безделию и быть в тишине, такой вариант ему может не подойти.

Важно учесть и тот момент, что «женщина-праздник» будет распространять свои «волны» позитива и на других мужчин, коллег, приятелей, просто прохожих на улице. Винить за это ее не следует — такова натура. Но от приступов ревности и усталости не застрахован никто.

#отношения #женщина #эмоции #мужчина #психология #мужчина и женщина #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
