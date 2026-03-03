Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия 0 381

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия

Американские учёные пришли к выводу, что умеренное потребление кофе и чая связано со снижением риска развития деменции и лёгким улучшением когнитивных функций. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of the American Medical Association.

Исследователи проанализировали данные почти 132 тысяч человек, за которыми наблюдали 43 года. В выборку вошли более 86 тысяч женщин и свыше 45 тысяч мужчин. Учёные регулярно оценивали рацион участников и отслеживали случаи деменции.

Анализ показал, что у людей с самым высоким уровнем потребления кофе риск развития деменции был ниже: коэффициент составил 0,82 по сравнению с теми, кто пил его реже. У любителей чая аналогичный показатель равнялся 0,86. Кофе без кофеина защитного эффекта не продемонстрировал.

Похожие результаты учёные получили и при оценке субъективного снижения когнитивных функций — ухудшения памяти и концентрации. У тех, кто чаще пил кофе и чай, такие жалобы фиксировались реже. А вот кофе без кофеина, наоборот, был связан с небольшим ростом подобных проблем.

По подсчётам авторов, наименьший риск деменции наблюдался у тех, кто выпивал примерно 2–3 чашки кофе в день, 1–2 чашки чая или получал около 300 миллиграммов кофеина в сутки.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее полученные данные могут лечь в основу рекомендаций по питанию для людей из группы риска по развитию деменции.

Проблемы с памятью, внезапная плаксивость, агрессия и даже спонтанная любовь к чёрному юмору могут быть ранними признаками деменции. Врач перечислил и другие симптомы, при которых стоит насторожиться.

Читайте нас также:
#медицина #чай #память #кофе #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео