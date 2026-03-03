Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» после удара с территории Ирана покинул район и направился в сторону Индийского океана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По судну был нанесен удар четырьмя крылатыми ракетами, после чего корабль изменил курс и оставил зону базирования. «После атаки американский авианосец направился в сторону Индийского океана», — приводит сообщение КСИР иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Ранее корпус сообщал о серьезном повреждении боевого вспомогательного судна Командования морских перевозок ВМС США в результате ракетного удара и заявлял, что американские корабли остаются в зоне досягаемости ракет и беспилотников. Позже Вашингтон объявил, что американские вооруженные силы «в значительной степени уничтожили» главный штаб военно-морских сил Ирана.