Циркадные ритмы влияют не только на сон, но и на работу сердечно-сосудистой системы, гооврит врач Елена Соломатина.

"Работа гормонов щитовидной железы тесно связана с циркадными ритмами человека. Эволюционно люди запрограммированы на активность в дневное время: утром организм запускает процессы пробуждения, которые раньше заменяли будильник. Примерно с пяти утра активизируется симпатическая нервная система: повышается давление, уровень глюкозы в крови, начинают вырабатываться гормоны стресса."

Такой механизм необходим для мобилизации энергии. В древности это помогало человеку выживать: день был временем охоты, движения и активности. Щитовидная железа также включается в работу утром, вырабатывая гормоны, которые обеспечивают энергетический старт и помогают организму перейти к дневной активности.

По словам Соломатиной, именно с особенностями циркадных ритмов связывают тот факт, что многие сосудистые катастрофы, включая инфаркты и инсульты, чаще происходят в ранние утренние часы, примерно с пяти до семи утра. Надпочечники начинают выделять гормоны стресса, повышается давление, уровень сахара, кровь становится гуще. Если у человека уже есть проблемы с сосудами, это может стать дополнительным фактором риска.