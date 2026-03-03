Смена профессии – не самое легкое решение. Но 42-летняя Сара Мюри из Швейцарии больше не выдерживала давления офисной рутины. Вроде бы, стабильный график должен давать чувство безопасности. Но постоянный контроль времени и монотонность работы приводили ее к стрессу. В итоге она отказалась от прежней профессии и выбрала совершенно другой путь.

Теперь за ней следует стадо из 700 овец. Ее день начинается до восхода солнца и продолжается до позднего вечера. Привычных для многих выходных и праздников в ее новом расписании просто не существуют.

По данным газеты Tages-Anzeiger, примерно 30 кочевых пастухов ежегодно проходят зимой через швейцарские регионы Миттельланд и Юра. Миттельланд — это густонаселенный равнинный регион, а Юра — горная местность на северо-западе страны.

Как природа помогла почувствовать себя свободнее

Несмотря на холод и одиночество на большом пространстве, Сара Мюри говорит, что именно здесь она чувствует себя спокойнее всего. В шумных и людных местах она ощущала себя более одинокой, чем во время работы среди полей. Жизнь на природе стала для нее способом восстановить внутреннее равновесие.

Сара выросла в обычной многоэтажке и долгое время работала чертежницей. Однако необходимость находиться за столом с 8 до 17, по ее словам, давила сильнее, чем физическая нагрузка. После ухода из офиса она пробовала разные занятия: преподавала катание на лыжах и сноуборде, помогала на горнолыжных трассах и работала в спасательной службе. Летом она все чаще бралась за уход за козами и овцами — и постепенно поняла, что хочет сделать это основной профессией.

Что делает пастух-кочевник в Швейцарии

Работа пастуха включает постоянное движение, напоминает focus.de. Зимой пастухи идут со стадом через равнины и холмы, выбирая оптимальные места для выпаса. Летом они поднимаются выше в горы, где животные проводят теплые месяцы на пастбищах.

Швейцарская служба профориентации объясняет, что при стаде до 400 ягнят пастух обычно работает с двумя собаками. При этом для профессии не требуется обязательного специального образования. Однако знания в сельском хозяйстве упрощают вход в профессию.

Обучение проходит по 4‑м модулям и включает практику. Программа длится 2 года, а после ее завершения выдают сертификат государственного образца. Следовательно, путь к работе пастуха открыт каждому, кто готов учиться и привык к физическим нагрузкам.

Кому подходит такая работа

Работа с животными требует терпения и внимательности. Кроме того, человек должен быть готов к уединению — большую часть времени пастух проводит один. Профессия подходит тем, кто ценит тишину, природу и свободный рабочий ритм.

Тем не менее нагрузка серьезная: погодные условия, продолжительные переходы и ответственность за жизнь стада делают эту работу по-настоящему непростой. Несмотря на это, люди вроде Мюри находят в ней смысл и свободу, которую им не давала городская жизнь.

Почему история Мюри вызвала отклик

История Сары Мюри привлекает внимание тем, что многие жители Европы все чаще ищут способы уйти от стрессовой офисной среды. В частности, в Германии растет интерес к альтернативным профессиям, связанным с природой и ручным трудом. Случай Мюри показывает, что смена профессии возможна даже в зрелом возрасте, если человек готов к переменам.