Трагедия под Резекне: там сгорели два человека 0 1487

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трагедия под Резекне: там сгорели два человека

За минувшие сутки в Резекненском крае при пожаре в жилом доме погибли два человека, агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пишет LETA.

В пятницу в 4.53 была получена информация о том, что в Резекненском крае произошел пожар в жилом доме. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что жилой дом уже горит по всей площади и у него обрушилась крыша.

До прибытия пожарных-спасателей из здания эвакуировались два человека, один из которых пострадал в пожаре. В ходе работ по тушению в жилом доме были обнаружены двое погибших. В настоящее время пожарные-спасатели продолжают работу на месте происшествия.

В свою очередь, в четверг в 8.48 была получена информация о том, что в Ливанах на улице Ригас из окон пятиэтажного жилого дома идет дым. Прибыв на место происшествия, пожарные-спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже площадью 40 квадратных метров, а на балконе находится человек.

Спасатели эвакуировали пострадавшего в пожаре человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. Четыре человека покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Работы на месте происшествия были завершены в 11.41.

За минувшие сутки ГПСС в общей сложности получила 43 вызова — девять на тушение пожаров, 26 на спасательные работы, еще восемь вызовов оказались ложными.

#пожар #Резекне #Латвия #трагедия #спасатели #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
4
0
0
0

