Утренний крик петуха стал первым будильником для человека. Но действительно ли цель этих песнопений — разбудить хозяев? Или же петухи делают это исключительно ради своих интересов?

Разумеется, на рассвете поют не только петухи, но и множество других птиц. Орнитологи до сих пор не пришли к единому мнению по этому поводу, поэтому нам остаётся лишь рассматривать гипотезы.

1. Птицы поют на рассвете из-за гормонов

У птиц, как и у других животных, включая человека, существует определённый суточный ритм, который регулирует процессы в организме в течение дня. Например, вечером у млекопитающих уровень гормона мелатонина возрастает, что вызывает чувство сонливости. Утром же уровень мелатонина снижается, а уровень гормона стресса кортизола, наоборот, повышается, чтобы организм мог проснуться.

Одна из гипотез учёных заключается в том, что резкое снижение мелатонина и побуждает птиц петь по утрам. Однако у этого предположения есть недостаток — птицам нет необходимости кричать по утрам, так как это не приносит им никакой пользы. В животном мире ничего не происходит просто так. Следовательно, снижение уровня мелатонина и утренние песни скорее являются совпадением, чем причинно-следственной связью.

2. Утренние песни необходимы для поиска партнёра

Эта гипотеза также связана с выработкой гормонов, но на этот раз — андрогенов. Андрогены представляют собой группу половых гормонов, которые помогают птицам общаться друг с другом и находить партнёра для спаривания. Некоторые исследователи полагают, что утреннее пение способствует выработке андрогенов у самцов, а самки, в свою очередь, также реагируют на эти трели.

3. Утро — идеальное время для романтических песен и флирта

Каждый вид птиц имеет свой сезон размножения. Орнитологи предполагают, что интенсивность утреннего пения может зависеть от того, готова ли самка к размножению в данный момент. Таким образом, утренние крики птиц, включая петухов, могут служить способом манипуляции поведением самок в период их фертильности.

4. Песни по утрам обозначают территорию

Птицы часто становятся жертвами хищников ночью. Это может происходить из-за голода, низких температур или нападений. Если самец погибает, его «владения» становятся ничейными, и их может занять кто угодно.

В связи с этим учёные выдвинули гипотезу, что утренние крики и песни должны быть громкими, чтобы предупредить окружающих о том, что ночь прошла успешно, и самец остался в живых. Это значит, что на его территории заходить нельзя.

5. Чем лучше песня, тем лучше самец

Существует ещё одна гипотеза, касающаяся размножения птиц. Ученые считают, что по качеству пения самка выбирает себе «мужа». Чем лучше пение, тем лучше физическое состояние самца, и тем здоровее будет его потомство.