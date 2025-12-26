В августе следующего года в Латвии можно будет хорошо наблюдать одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (ЛАО).

В разных частях мира в следующем году будут наблюдаться два солнечных и два лунных затмения.

12 августа в Латвии будет видно частичное солнечное затмение — в Риге оно начнётся в 20:06 и завершится с заходом солнца около 21:11. В момент максимума затмения будет скрыто более 80 процентов солнечного диска, а наблюдатели на побережье смогут увидеть серп заходящего солнца. Полное солнечное затмение в тот же день будет наблюдаться в Испании — это будет первое полное солнечное затмение в континентальной Европе с 1999 года.

А 28 августа можно будет наблюдать также частичное лунное затмение. В Латвии будет видно его начало — в Риге оно начнётся в 5:34, а в 6:22 луна зайдёт, при этом затемнённой будет примерно половина её диска.

Астрономы прогнозируют, что 2026 год станет одним из самых впечатляющих в плане астрономических событий за последнее десятилетие. В небе над Латвией можно будет наблюдать яркие планеты, парад планет и метеорные дожди.

В феврале и начале марта по вечерам в небе будет виден так называемый парад планет — в западной части неба на небольшом расстоянии друг от друга одновременно будут видны четыре самых ярких планеты. В течение всего года можно будет наблюдать все пять самых ярких планет Солнечной системы — Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Самая яркая из них — Венера — будет видна по вечерам с февраля до середины августа, а в конце года, в ноябре и декабре, её можно будет наблюдать по утрам перед восходом солнца. 9 июня после заката солнца Венера окажется очень близко к Юпитеру, и вместе они образуют яркую пару светил на вечернем небе.

Марс будет виден по утрам в июне и июле, в конце лета — во второй половине ночи, а с октября до конца года — всю ночь. Между тем, 16 ноября Марс и Юпитер окажутся очень близко друг к другу в созвездии Льва.

Юпитер в первой половине года будет виден по вечерам, осенью — по утрам и ночью, а в декабре — всю ночь напролёт. Сатурн можно будет наблюдать по вечерам с января до середины февраля, а также с ноября до конца года, а летом и осенью — и в ночные часы.

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий будет видна по вечерам во второй половине февраля, а по утрам — во второй половине ноября.

В течение года ожидаются также максимумы нескольких метеорных потоков — Квадрантиды в начале января, Персеиды в середине августа и Геминиды в середине декабря. Кроме того, несмотря на то, что 2026 год станет последним годом текущего активного солнечного цикла, по-прежнему остаётся высокая вероятность наблюдать в Латвии северное сияние, особенно вблизи начала астрономической весны и осени.

Астрономы отмечают, что в апреле может появиться возможность увидеть также комету "C/2025 R3", но для её наблюдения, скорее всего, понадобится бинокль.

Одновременно специалисты напоминают, что ночное небо всё больше заполняется спутниками связи, что может мешать качественным астрономическим наблюдениям.

ЛАО объединяет профессионалов и любителей астрономии с целью популяризации этой науки. Члены общества участвуют в создании журнала "Звёздное небо", проводят наблюдения за небом в Астрономической башне Латвийского университета и организуют регулярные информационные встречи.