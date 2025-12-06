Еврооблигации могли бы стать альтернативным источником финансирования для Украины, однако Будапешт их заблокировал, сообщили изданию Politico источники в дипломатических кругах, пишет DW.

Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Этот шаг лишает Евросоюз потенциального "плана Б", если ему не удастся найти способ использовать замороженные российские государственные активы для финансирования кредита Киеву в размере 165 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 5 декабря, пишет издание Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов.

По данным издания, отказ Будапешта от идеи выпуска совместных облигаций на сумму 90 миллиардов евро, обеспеченных семилетним бюджетом ЕС, прозвучал всего за несколько часов до ужина канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в Брюсселе, на котором планировалось обсуждение кредита. "Я очень серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии, - заявил Мерц журналистам накануне вечером. - Я не хочу его переубеждать, я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути". Канцлер для этого отменил запланированную поездку в Норвегию.

Еврооблигации - альтернативный источник финансирования Киева

Еврооблигации могли бы стать альтернативным источником финансирования для Украины, сообщили изданию Politico два источника в дипломатических кругах. Предложение Берлина состоит в гарантиях в объеме 25 процентов средств, чтобы убедить Бельгию передать замороженные российские деньги Украине, но де Вевер хочет получить от всего ЕС более широкие гарантии, что Бельгия будет застрахована на всю сумму или даже больше, напоминает издание.

3 декабря Еврокомиссия предложила еврооблигации в качестве одного из обеспеченных активами вариантов для гарантирования пополнения до апреля 2026 года бюджета Украины, борющейся против российской агрессии. Однако для увеличения госдолга за счет бюджета ЕС для поддержки Украины требуется только единогласное решение всех 27 стран-участников.

США убеждают страны ЕС не давать кредит Киеву под активы РФ

Американские власти пытаются убедить некоторые страны Евросоюза выступить против плана Еврокомиссии по использованию части замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. Об этом сообщило 5 декабря агентство Bloomberg, приводя слова европейских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По сведениям агентства, официальные лица США заявляли представителям ряда европейских стран, что эти активы необходимы для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, и их нельзя использовать для продолжения войны. В конце ноября такой же аргумент выдвинул премьер-министр Бельгии, заявив, что план Евросоюза может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение.

В ходе продвигаемых президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров по Украине, по данным СМИ, обсуждалась передача российских активов, замороженных в ЕС, Соединенным Штатам. Против этого выступил канцлер Фридрих Мерц заявив, что это "внутриевропейский вопрос" и нет "никакой экономической возможности" перевести обсуждаемые средства в США.

DW