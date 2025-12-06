В пятницу в столице Венесуэлы Каракасе приземлился американский самолёт, доставивший 172 депортированных венесуэльских мигранта, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это произошло после того, как правительство Венесуэлы разрешило посадку самолётам с депортированными мигрантами, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что воздушное пространство Венесуэлы якобы "закрыто".

Самолёт вылетел из города Финикс в штате Аризона. Это был уже второй на этой неделе рейс по выдворению мигрантов из США в Венесуэлу и состоялся на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском море в рамках кампании против наркотрафика.

За последние месяцы силы США нанесли более 20 ударов по судам наркоконтрабандистов в Карибском море и Тихом океане, в результате чего были убиты как минимум 87 человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что истинная цель этой кампании США — свержение его правительства и захват венесуэльных нефтяных месторождений.

В конце ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило пассажирские авиакомпании о необходимости "принятия чрезвычайных мер предосторожности" при полётах над территорией Венесуэлы. Это предупреждение FAA побудило почти все международные авиакомпании приостановить рейсы через венесуэльское воздушное пространство. Вскоре после этого Трамп заявил, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать полностью закрытым.

В пятничном депортационном рейсе в Венесуэлу были доставлены 141 мужчина, 26 женщин и пятеро детей, сообщили венесуэльские власти.

Согласно официальным данным, общее число венесуэльцев, репатриированных в страну рейсами по программе так называемого "возвращения на родину", достигло 18 260 человек, из них более 14 000 прибыли из США.