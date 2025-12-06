Baltijas balss logotype
Журналистское расследование в ФРГ раскрыло провал разведок Запада в оценке Путина 2 840

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В рейхстаге президент России блеснул владением немецким.

В рейхстаге президент России блеснул владением немецким.

"В какой-то степени эту речь Путина мы написали для себя сами"

Документы МИД ФРГ, разведслужб и других ведомств, а также рассказы экспертов, не оставляют сомнений в том, что у Берлина за 25 лет, на протяжении которых Владимир Путин находится у власти в РФ, было достаточно поводов не доверять ему. Однако немецкие политики вплоть до начала полномасштабной войны РФ против Украины игнорировали тревожные сигналы и лишь расширяли зависимость германской экономики от Москвы.

Об этом - книга немецких журналистов Георга Масколо и Кати Глогер под названием "Провал: расследовательская история политики Германии в отношении России".

"Многие из нас при виде этого хилого человека с серым лицом, носившего костюмы, которые тогда еще не так идеально на нем сидели, задавались вопросом: кто же этот мистер Путин?", - вспоминает Глогер. По ее словам, в восприятии многих иностранных журналистов, работавших в "нулевые" годы в Москве, Владимир Путин еще не занимал заметного места, "хотя он уже несколько лет был центральной фигурой в системе власти позднего ельцинского периода".

В начале своего первого президентского срока Путин стремился предстать "новичком, который хочет учиться у Запада", причем эту роль он играл не только перед СМИ, но и перед тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. "Что такое договор о накоплениях для строительства жилья? Как в Германии помогают студентам, как работает пенсионная система, расспрашивал он. Это был другой, кажущийся другим, Путин, - вспоминает журналистка, свободно владеющая русским языком. - Но на деле он просто пытался "вешать лапшу на уши", оставаясь жестким кэгэбэшником".

Ее супруг Георг Масколо - экс-главред еженедельника Der Spiegel, известный в Германии своими журналистскими расследованиями, добавляет: "Когда Путин только взошел на политическую сцену, многие в мире знали о нем очень мало. Но в Германии это было не так. И дело не только в том, что у Путина был большой опыт, связанный с Германией, но и в том, что у Германии был большой опыт, связанный с Путиным".

По его словам, в МИД Германии с самого начала существовало два лагеря - в зависимости от отношения к Путину. Одни считали, что, несмотря на его прошлое в КГБ, "после агонии ельцинского времени" с ним можно иметь дело. Другие же, в особенности представители спецслужб, предупреждали: "Осторожно. Сотрудник спецслужб остается сотрудником спецслужб".

В одном из документов Федерального ведомства по охране конституции, который Масколо и Глогер цитируют в своей книге, имелась следующая пометка, относящаяся к началу первого президентского срока Путина: "Циничный, имеющий глубоко националистическое мышление офицер КГБ". "Предупреждающие сигналы поступали очень рано, но их не учитывали", - констатирует Масколо.

Многие помнят выступление Путина на немецком языке в германском бундестаге в сентябре 2001 года, восторженно встреченное депутатами. Однако мало кто знает, что при подготовке к нему Путин прибег к помощи своего близкого друга - бывшего офицера "штази" Маттиаса Варнига, который, в свою очередь, обратился к Хорсту Тельчику - многолетнему советнику по внешней политике канцлера ФРГ Гельмута Коля. Именно они сформулировали два ключевых послания речи: "Россия - это дружелюбная европейская страна" и "Россия - это надежный бизнес-партнер и открыта для интересных сделок".

"Многие восприняли это тогда так: к нам приехал российский президент, который обращается к нам на языке Канта, Гёте и Шиллера и таким образом раскрывает нам свое сердце. Но это было не совсем так, - говорит Катя Глогер. - Потому что в какой-то степени эту речь Путина мы написали для себя сами". В тот же день Путин выступил и в комитете бундестага по международной политике, поскольку это было условием для приглашения его в бундестаг. "Там от Канта, Шиллера и Гёте не осталось и следа, - резюмирует Масколо протокол этого заседания. - Зато есть такие заявления Путина: "Мне надоели ваши двойные стандарты"; "Нам надоело слушать вашу критику из-за войны в Чечне"; "Благослови Господь НАТО, но если они будут продолжать в том же духе, то никакого единого европейского дома не будет".

Убийство журналистки Анны Политковской в октябре 2006 года, отравление в Лондоне радиоактивным полонием экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года, крушение авиалайнера над Донбассом, совершавшего рейс MH17 в июле 2014 года, убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года…

"Политика Путина и его методы обращения с Европой уже на ранних этапах начали оставлять за собой кровавый след", - констатирует Глогер, указывая, что на этом фоне Германии вполне уместно было бы совершить "несколько смен эпох" задолго до "смены эпохи", о которой объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине.

#Путин #история #разведка #внешняя политика #журналистика #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • 010725
    010725
    6-го декабря

    Уже два поколения европейских политиков ли, политологов ли, еще каких досужих говорунов живут надеждой поиметь свой кусочек при разделе России. У каждого на поясе острый ножичек, чтобы отрезать, а за голенищем сапога - ложечка, чтобы откушать, а уж острые зубки не подведут. И год за годом надежды эти терпят крах, не потому, что Путин, а потому, что Россия. Но Катям "свободно владеющим русским языком этого не понять".

    3
    1
  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Что в Путине есть такого, чего нет у политиков запада? Он не врет, он патриот своей страны. Не русских, а ,именно, России.

    14
    3

